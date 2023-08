NAVO heeft 1 miljard euro klaar voor investeringen in tech start-ups

De NAVO heeft meer dan 1 miljard euro opgehaald bij 23 lidstaten voor een innovatiefonds. Dat zal investeren in (deep) tech start-ups met een focus op militaire of defensietoepassingen.

23 NAVO-landen – waaronder ook België – staan klaar om later dit jaar de eerste investeringen te doen vanuit het NATO Innovation Fund. Dat fonds bedraagt ruim een miljard euro en staat open voor investeringen in deep tech start-ups of start-ups die geavanceerde technologische oplossingen ontwikkelen. Het gaat dan vooral om bedrijven die kritieke defensie- en veiligheidsproblemen aanpakken. Het fonds kan direct investeren in start-ups in elk van de 23 deelnemende landen, maar ook indirect in ‘deep tech fondsen met een transatlantische impact’ om zo ‘een duurzame toekomst voor de 1 miljard inwoners van de NAVO veilig te stellen’.

De deelnemende 23 landen noteren ook de interesse van Zweden om zich aan te sluiten bij het NATO Innovation Fund. De deelname van Zweden zal ingaan op het moment dat het land effectief toetreedt tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, waarna het totale bedrag van het fonds boven het miljard euro zal uitstijgen.