Payroll startup PayBIX haalt 1,75 miljoen euro op

Na een eerste kapitaalronde vorig jaar haalt PayBIX opnieuw geld op. Daarmee wil het haar software voor loonadministratie doorheen verschillende landen verder uitbreiden.

PayBIX wil loonadministratie vereenvoudigen voor bedrijven die in verschillende landen actief zijn. Het focust zich op bedrijven met minder dan 250 medewerkers per land. Maar omdat daar verschillende regels en payrollsystemen zijn, is dat vaak een complexe en tijdrovende zaak. Tot nu toe lag de focus vooral op bedrijven actief in Europa, nu wil het echt wereldwijd gaan.

‘De Europese payroll is de moeilijkste ter wereld. Nu ons platform die onder de knie heeft, kan het connecteren met eender welk lokaal payrollsysteem ter wereld!’ Aldus CEO Hans Joris.

De nieuwe investering is afkomstig van dertig individuele investeerders: bestaande investeerders, aangevuld met twaalf (niet nader genoemde) business angels. Met die extra middelen wil het bedrifj haar commerciële slagkracht opschalen en het platform zelf verder ontwikkelen met meer functies.

Vandaag telt PayBIX 14 mensen en wordt het gebruikt door duizend werknemers. Vanaf januari hoopt het bedrijf dat op te trekken tot tweeduizend werknemers Omzetgewijs mikt het op een stevige groei. Vandaag haalt het bedrijf een omzet van 100.000 euro. Eind volgend jaar moet dat naar 800.000 gaan om tegen 2027 op 11 miljoen euro te zitten.