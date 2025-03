Project Europe: nieuw fonds van 150 topondernemers voor jonge Europese start-ups

Oprichters, ondernemers, en investeerders van de meest succesvolle Europese techbedrijven hebben zich verenigd in Project Europe. Het fonds wil jonge ondernemers in spé de kans geven om effectief te starten.

Meer dan 150 techondernemers verenigen zich in Project Europe. Het doel? De volgende generatie Europese techtitanen kweken. Of om te beginnen op z’n minst 50 jongeren – 25 jaar is de bovengrens – de kans geven om met 200.000 euro te starten om een moeilijk probleem op te lossen aan de hand van technologie: in de breedste zin van het woord. 10 miljoen zit momenteel al in het fonds, dat getrokken wordt door 20VC, Adjacent en Pointnine, maar waarin ook alle ondernemers bijdragen. En die lijst met founders en ondernemers is ronduit indrukwekkend en verzamelt de top van de Europese toptech.

Vijf Belgen

Op de lijst staan ook 5 Belgen; Matthias Geeroms (Lighthouse), Louis Jonckheere (Showpad en ondertussen CEO van het Wintercircus), Jürgen Degrande (Edgard & Cooper) en Pieterjan Bouten. ‘Toen ik samen met Louis 10 jaar geleden Showpad oprichtte, wilden we niet alleen een mooi softwarebedrijf bouwen, maar ook bewijzen dat je dat wel degelijk vanuit België kan doen’, zegt Pieterjan Bouten op LinkedIn. In een telefoontje met Data News verduidelijkt Bouten dat vandaag een uitstekend moment is om te tonen dat Europa wél nog in staat is om techbedrijven te kweken.

Ik zie het ook als een stukje ‘paying it forward’ vanuit de Europese techondernemers die al iets bewezen hebben Pieterjan Bouten

‘Het initiatief voor Project Europe komt van Harry Stebbings. Die is in het wereldje van start-ups en venture capitalists zeer bekend geraakt en heeft een gigantisch bereik én netwerk opgebouwd’, vertelt Bouten. ‘Op z’n 18 jaar is hij gestart met podcasts en het is zo dat ik hem zelf ook leren kennen hebben als een van zijn eerste gasten’, klinkt het. ‘Onder het motto change the narrative wil Harry Stebbings nu enerzijds duidelijk maken dat Europa altijd al grote technologische bedrijven gehad heeft en komaf maken met dat negativisme dat vanuit de geopolitieke context doorsijpelt tot in onze techsector. En anderzijds wil hij ook mee de volgende generatie start-ups in gang zetten via het fonds waarin alle ondernemers ook participeren’, zegt Bouten. ‘Ik zie het ook als een stukje paying it forward vanuit de Europese techondernemers’, zegt Pieterjan Bouten die met z’n eigen Entourage dat eigenlijk ook op Belgisch niveau al even doet.

10 miljoen voor 50 starters

Project Europe wil laagdrempelig zijn, maar er zijn enkele duidelijke voorwaarden: minder dan 25 jaar oud zijn, een zeer moeilijk (wereld)probleem willen aanpakken met technische oplossingen én uiteraard starten in Europa. Wie door de selectieprocedure geraakt, kan rekenen op 200.000 euro startkapitaal. ‘We willen zo weinig mogelijk administratie, maar de lat zal wel hoog liggen’, zegt Bouten. ‘Maar belangrijker nog dan het geld is dat ze ook gaan kunnen rekenen op ondersteuning, begeleiding en mentoring door de ondernemers. We steken er dus allemaal een stukje eigen kapitaal in, maar gaan er zeker ook tijd in stoppen’, aldus nog Pieterjan Bouten: ‘Het doel van Harry is echt om een positieve vibe te creëren rond ondernemerschap, en de community in beweging zetten ondersteund rond ondernemers die al iets bewezen hebben.’

‘Ook dit is ondernemen’

Amper 24 uur na de lancering van Project Europe hebben nog eens een 200-tal extra ondernemers zich al aangemeld om mee te kunnen doen. En volgens initiatiefnemer Harry Stebbings zijn er in diezelfde 24 uur al meer dan 1.000 applicaties van starters binnengekomen. ‘The work begins… LFG’, klinkt dat op zijn LinkedIn-profiel. Maar hoe gaat de selectie gebeuren? Dreigt het hele project zo niet slachtoffer van het eigen succes te worden? ‘Het is een geweldig idee dat ik volop ondersteun. Het fonds gaat waarschijnlijk ook nog groeien, er komen zeker nog ondernemers bij. Het enthousiasme is groot dus dat gaat wel lukken. Zoals gezegd, we willen zo weinig mogelijk administratie en er gewoon voor gaan. Goh, ook dit is een stukje ondernemen vind ik. Er is een idee, en we gaan er voor, en dan zien we wel hoe het verder gaat’, besluit Bouten.