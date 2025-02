Startup van de week: Airplan vereenvoudigt bouwaanvragen in Wallonië

Kopzorgen voor particulieren, een aanzienlijke tijdverspilling voor professionals; het aanvragen van een bouwvergunning is een echte klus in Wallonië. Tot Airplan een softwaretoepassing uitbracht die de taak drastisch vereenvoudigt.

Adeline Stals, doctor in de architectuur aan de ULiège, heeft met Airplan een duidelijk doel voor ogen: het hele proces van het aanvragen van bouwvergunningen (permis d’urbanisme, kortweg PU) versnellen. Na slechts een jaar ontwikkeling, en met de steun van haar twee partners, is ze daar ondertussen in geslaagd. Waar de PU-aanvraagprocedure vroeger enkele uren in beslag nam, duurt deze nu slechts enkele minuten.

‘Concreet is Airplan gebaseerd op data die via API’s uit verschillende databases komt, waaronder het Waalse geoportaal WalOnMap, en vervolgens extractie van informatie die relevant is voor het planningsproject van een gebruiker’, legt de start-up uit. De software filtert, formatteert en combineert vervolgens de verzamelde elementen om de door de autoriteiten vereiste documenten te creëren en de architect te voorzien van andere informatie.

‘Alles gebeurt automatisch, dus wij hoeven niets te doen’, legt Adeline Stals uit. Maar fouten zijn menselijk en ‘sommige openbare gegevens kunnen onnauwkeurigheden bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de PU-toepassing’, vervolgt ze. ‘Zodra we onnauwkeurigheden ontdekken, voeren we een corrigerende maatregel in, zoals een tolerantiemarge, om ze te compenseren.’

AI ten dienste van PU’s

In minder dan drie jaar tijd heeft het concept al een groot aantal professionals voor zich gewonnen: meer dan 700 architectenbureaus hebben al een beroep gedaan op deze service voor meer dan 4.000 bouwvergunningen. Airplan heeft ook lokale overheden voor zich gewonnen, die het aanbevelen aan hun inwoners. ‘Verschillende lokale overheden gebruiken onze diensten of verwijzen hun inwoners naar onze site voor PU-aanvragen’. Daarom heeft de start-up nu een versie ontwikkeld voor particulieren, die een eenvoudig, leuk formulier gebruikt om hen te helpen controleren of ze daadwerkelijk een aanvraag voor een bouwvergunning moeten indienen.

Tot op zekere hoogte maakt de software de achterstand van Wallonië op het gebied van digitalisering goed. Terwijl in Brussel en Vlaanderen aanvragen voor bouwvergunningen online kunnen worden ingediend, moet je in het zuiden van het land nog steeds een papieren aanvraag indienen.

Maar de drie partners – die net hun eerste werknemer hebben aangenomen – zijn niet van plan het hierbij te laten. ‘Dit jaar zijn we van plan om kunstmatige intelligentie te integreren om particulieren te helpen bij het beschrijven van hun project’, legt Adeline Stals uit. ‘Zeggen dat je je dak wilt aanpassen is niet genoeg om een bouwvergunning aan te vragen; je moet veel gegevens verstrekken en mensen zijn zich daar niet noodzakelijkerwijs van bewust. Als iemand bijvoorbeeld een veranda wil uitbreiden, zal de AI de juiste vragen stellen (grootte, materialen, impact op de buurt, enz.) en automatisch een juiste aanvraagtekst genereren.