Voormalig OpenAI-CTO richt Thinking Machines Lab op

Mira Murati, voormalig Chief Technology Officer van ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI, heeft haar eigen AI-startup Thinking Machines Lab opgericht. Het nieuwe bedrijf richt zich op de samenwerking tussen mensen en AI, en wil AI-systemen toegankelijker maken.

‘We bouwen aan een toekomst waarin iedereen toegang heeft tot de kennis en tools om AI te laten werken voor hun specifieke behoeften en doelen’, staat te lezen op de website van de nieuwe start-up. ‘Want hoewel de mogelijkheden van AI enorm zijn toegenomen, blijven er belangrijke knelpunten bestaan.’

Kloof dichten

Bij Thinking Machines Lab vinden ze bijvoorbeeld dat de wetenschappelijke gemeenschap achterloopt op de ontwikkeling van geavanceerde AI-systemen. ‘Kennis over hoe deze systemen worden getraind, is geconcentreerd in onderzoekslaboratoria, waardoor zowel het publieke debat over AI als het effectief gebruik ervan wordt beperkt’, klinkt het. Daarnaast zijn deze systemen volgens de start-up nog steeds lastig aan te passen aan individuele behoeften en waarden. ‘Om deze kloof te dichten, hebben we Thinking Machines Lab opgericht.’

De focus komt te liggen op samenwerking tussen mens en AI. Daarnaast streeft het bedrijf naar flexibele, aanpasbare en gepersonaliseerde AI-systemen. ‘We zien enorme mogelijkheden voor AI in alle werkvelden. Huidige oplossingen blinken uit in programmeren en wiskunde, maar wij bouwen AI die zich kan aanpassen aan het volledige spectrum van menselijke expertise’, luidt de ambitie.

In samenwerking met Dutch IT Channel.