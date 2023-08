SUSE binnenkort terug in private handen

EQT, de Zweedse eigenaar van SUSE, zou het bedrijf terug van de beurs willen halen.

EQT Private Equity is eigenaar van SUSE, uitgever van onder meer de gelijknamige Linux-distributie. EQT nam SUSE in 2018 over en trok er drie jaar later mee naar de beurs van Frankfurt. De investeerder heeft nog altijd 79% van de aandelen in handen.

Maar dat zou dus binnenkort moeten veranderen. Het bedrijf wil 16 euro per aandeel betalen om SUSE terug van de beurs te halen, zo meldt het bedrijf in een mededeling. Een en ander moet het bedrijf toelaten om zich ‘volledig te focussen op zijn operationele prioriteiten en het uitvoeren van zijn langetermijnstrategie’, aldus nog de mededeling.

SUSE is een van oorsprong Duitse verdeler van Linux-versies en heeft onder meer enterprise tools als Rancher en NeuVector in zijn portfolio. Het bedrijf is in die zin een concurrent van Red Hat, het bedrijf waar het begin dit jaar zijn nieuwe CEO Dirk-Peter van Leeuwen vandaan haalde. Ook eerder dit jaar besloot SUSE een fork uit te brengen van Red Hat’s Enterprise Linux, nadat die laatste het lastiger maakte voor derde partijen om toegang te krijgen tot de broncode. SUSE en enkele van de betrokken verdelers bieden die fork nu aan onder de naam Open Enterprise Linux Association.