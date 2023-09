Toyota-fabrieken plat door gebrek aan schijfruimte

Het IT-probleem dat vorige week veertien Toyota-fabrieken in Japan platlegde, blijkt een gebrek aan schijfruimte te zijn. Dat zegt het bedrijf zelf.

Eind augustus moesten veertien van Toyota’s Japanse autofabrieken twee dagen sluiten door een IT-fout in het ordersysteem. De autofabrikant was er snel bij om te zeggen dat het daarbij niet om een cyberaanval ging, maar vandaag weten we dus wat het probleem wel was: opslagtekort.

Volgens Toyota lag het probleem bij ‘verschillende servers die de bestellingen van onderdelen beheren’. Die servers zouden offline zijn gegaan, waardoor het ordersysteem van het bedrijf op 28 augustus stil kwam te liggen. Bij een onderhoudsbeurt een dag eerder, had het beheerteam gegevens in de database verwijderd en opnieuw georganiseerd, maar door een gebrek aan schijfruimte was daarbij het hele systeem tot stilstand gekomen. De servers voor orders draaiden op hetzelfde systeem, en een gelijkaardige fout gebeurde in het back-up systeem, met alle gevolgen van dien.

De (redelijk domme) fout was kostelijk voor Toyota. Het autobedrijf moest twee dagen lang een derde van zijn wereldwijde productie stilleggen. Het kreeg uiteindelijk zijn ordersysteem terug aan de praat door de data naar een grotere server te verhuizen, aldus nog Toyota. Het bedrijf voegt er ook fijntjes aan toe dat het zijn onderhoudsprocedures gaat nakijken.