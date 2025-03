172 gamingbedrijven met illegale lootboxes betalen Meta voor advertenties aan Belgen

172 verschillende mobiele gamingbedrijven die illegale ‘lootboxes’ aanbieden, betalen het sociale medianetwerk Meta voor advertenties. Die lootboxes zijn verdoken kansspelen en zetten kinderen en jongeren aan tot gokken. Dat melden onderzoekers van onderzoeksgroep beClaws.

Uit onderzoek uit 2022 van Leon Y. Xiao en zijn collega’s bij beClaws bleek al dat acht op de tien mobiele videogames dergelijke lootboxes aanbieden aan de klant, vaak kinderen en jongeren. Die lootboxes zijn een soort virtuele schatkisten waarvan de speler bij aankoop op voorhand niet weet wat ze inhouden.

België was een pionier in het verbieden van ‘lootboxes’. De ‘schatkistjes’ zetten kinderen en jongeren namelijk aan tot gokken. Studies wijzen op een verband tussen het aankopen van lootboxes en problematisch gokgedrag in de toekomst. De wetgeving stelt dat een spelontwikkelaar een vergunning moet aanvragen om lootboxes te mogen aanbieden in het spel, maar eigenlijk komt het neer op een totaalverbod, er worden immers geen vergunningen toegekend door de kansspelcommissie.

Uit een recent vervolgonderzoek van de wetenschappers blijkt niet enkel dat 82 procent van de mobiele spelontwikkelaars tot vandaag lootboxes aanbieden, ook betaalt men sociale mediabedrijven zoals Meta om de lootboxes te adverteren op de sociale mediaplatformen. Uit een analyse van 1.574 advertenties over illegale lootboxes blijkt dat ze in totaal 4,5 miljoen keer gezien werden door Belgen, met 1,26 miljoen views voor personen jonger dan 21. ‘Het gaat onder meer over populaire games zoals ‘Genshin Impact’ en ‘Brawl Stars’, games die bijzonder populair zijn bij jonge kinderen’, duidt Xiao. De meest wijdverspreide advertentie was afkomstig van het spel ‘Harry Potter: Puzzles & Spells’. Ze had 400.000 views.

De onderzoekers wijzen erop dat de advertenties illegaal zijn. ‘Die illegale reclame voor gokken is een apart misdrijf naast het misdrijf van het aanbieden van illegaal gokken’, concludeert Xiao.