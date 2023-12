BRUCE en Innocens winnen ICT Project of the Year 2023

Dit jaar worden twee organisaties bekroond met een ICT/Digital ­Project of the Year award. Bij de grote projecten valt het BRUCE-project van Stad Brussel in de prijzen. Innocens bij de kleine. Hier zijn de winnaars en de runners-up.

ICT-projecten en digitale projecten belonen die met succes zijn afgerond en die innovatief zijn in zowel het gebruik van technologie als in de zakelijke aanpak: dat was ook dit jaar weer de bedoeling van de ICT/Digital Project of the Year contest. De wedstrijd staat open voor zowel de private als de publieke sector en voor zowel grote als kleine of middelgrote organisaties.

De nadruk ligt daarbij op ‘innovatie’; projecten die dankzij slim gebruik van digitale technologie een reële toegevoegde waarde voor een bedrijf of organisatie hebben gerealiseerd. De grootte van het bedrijf of de omvang van het project is op zich niet doorslaggevend. Slimme, innovatieve, kleinere toepassingen hebben evenveel kans om te winnen als grote en dure projecten. Wat telt is de aantoonbare en gerealiseerde toegevoegde waarde van het project.

Uit de tientallen inzendingen selecteerde de redactie van Data News zeven projecten die we verderop aan u voorstellen. De project owners mochten tijdens een presentatie voor de jury hun inzending verduidelijken. Na een vragenronde, discussie en beraadslaging werden de winnaars gekozen. Uiteindelijk haalde het BRUCE-project van i-City voor de Stad Brussel het in de categorie met grootschalige projecten. Bij de kleinere projecten gaat de award naar Innocens.

Innocens: ICT/Digital Project of the Year small

© Innocens

Dit project draait om de ontwikkeling van een digitale oplossing om clinici op neonatale intensive care te waarschuwen voor dreigende complicaties. De oplossing maakt gebruik van machine learning om klinische gegevens van patiënten te analyseren.

Het project vertrekt vanuit een duidelijke noodzaak: bacteriële infecties komen veel voor bij zeer premature kinderen in neonatale IC’s maar die infecties worden vaak pas in een later stadium ontdekt, waardoor het ziektebeeld dikwijls verergert en ook de kosten voor behandeling stijgen. Op dit moment berust de diagnose van deze infecties voornamelijk op de intuïtie van artsen in plaats van op uitgebreide gegevensanalyse. En dat is waar Innocens in beeld komt.

De voorgestelde oplossing maakt gebruik van machinelearning-algoritmen om de grote hoeveelheden klinische gegevens te analyseren die worden verzameld bij neonatale IC-patiënten. Het doel is om op die manier vroegtijdige tekenen van bacteriële infecties op te sporen zodat die eerder kunnen worden behandeld en de resultaten dus verbeteren. Er werden 7 manjaren besteed aan de ontwikkeling van de oplossing met een totaal budget van meer dan 1 miljoen euro.

Vertaald naar technologie toe werd een edge cloud software-infrastructuur gebouwd met technologieën zoals IBM Cloud, Docker-containers enzovoort. Het Sepsis Model – zeg maar de AI-laag – ontwikkelde Innocens volledig zelf. De eerste ziekenhuisintegratie bij UZ Antwerpen is ondertussen ook een feite en vond plaats in juni 2021.

David Van Laere is de oprichter en CEO van Innocens. Wat dit project een speciaal karakter geeft, is dat hij als voormalig specialist neonatale intensieve zorgen écht gepassioneerd is om vanuit zijn ervaring klinische behoeften te vertalen in bruikbare technologie. En die passie en wil om een concrete problematiek op te lossen, die voelden de juryleden ook duidelijk aan tijdens zijn presentatie. Samengevat: vroegtijdige detectie en behandeling kunnen levens en kosten besparen door complicaties te voorkomen. Dus ja, dit is nu eens echt levensreddende technologie: goed voor een meer dan verdiende ICT/Digital Project of the Year award.

BRUCE: ICT/Digital Project of the Year large

© BruCity

Vijf jaar geleden heeft de Stad Brussel een duidelijke keuze gemaakt om de overgang te maken naar een intelligente stad waarin de dienstverlening naar de burger centraal staat. De realisatie van het digitale platform is onderdeel van een digitaal transformatieprogramma met drie complementaire luiken: de constructie en opening van het nieuwe administratieve gebouw, een hertekende organisatie van de administratie en een ambitieuze transformatie van de systemen.

Om die visie tot leven te brengen werd een digitaal ecosysteem ontwikkeld dat de naam BRUCE (BRUssels embraCEs you!) meekreeg, een geïntegreerd stadsplatform met als doel voor alle Brusselaars (inwoners, bedrijven, bezoekers en pendelaars) de producten en diensten aan te bieden via een ‘omnichannel’-aanpak. Burgers kunnen zo kiezen uit drie contactpunten: digitaal via het burgerportaal ‘MyBXL’, een meer traditioneel kanaal via het Contact Center en persoonlijke dienstverlening via de fysieke loketten.

Technisch is BRUCE een harmonieuze mix van verschillende componenten. De kern wordt gevormd door een CRM, dat een 360°-zicht geeft op de burger en toelaat, ongeacht het door de burger gekozen kanaal van dienstverlening, dezelfde gebruikerservaring te leveren. Daarbij zit ook een kennisdatabank die alle relevante info voor de burger en de medewerker omvat. De procesmodule orkestreert interacties, terwijl het burgerportaal dient als digitale toegangspoort. De periferie bevat verschillende componenten die digitalisering mogelijk maken: authenticatie, afhandeling van inkomende en uitgaande post, elektronische handtekening en betalingen, data lakes, documentgeneratie enzovoort. Deze componenten gaan naadloos over in de integratielaag, waardoor een holistische digitale make-over mogelijk wordt. Als het ware een set van legoblokjes die naargelang de gevraagde dienst samenwerken om het proces af te werken.

Een eerste versie werd gelanceerd bij de opening van Brucity, in december 2022, met 8 gestroomlijnde processen en 20 diensten. BRUCE wordt uitgevoerd door i-City voor de Stad Brussel. Het gaat om een gigantisch transformatieproject met een groot budget van 37 miljoen euro. Het project wil clouddiensten, hardware en biometrische apparaten gebruiken om de digitale infrastructuur te verbeteren.

Voordat het project van start ging, werd een grondige bedrijfsanalyse uitgevoerd om de vereisten te begrijpen en de nieuwe processen te ontwerpen. Gedurende het hele project blijven de bedrijfsanalisten betrokken om ervoor te zorgen dat de technische oplossingen voldoen aan de bedrijfsbehoeften.

We hebben het over een echte digitale transformatie met een cloud-first aanpak. Het grootste deel van de digitale infrastructuur is nu gebaseerd op diensten die in de cloud worden gehost, hetzij als Software-as-a-Service (SaaS) of Platform-as-a-Service (PaaS).

Na evaluatie vond de jury dat het ambitieuze karakter van het project in combinatie met de succesvolle delivery de titel ICT/Digital Project of the Year in de categorie Large verdient.

SENSE (Citymesh)



© Citymesh

SENSE is een grootschalig project met een totaal budget van 10 miljoen euro. Citymesh, een Belgisch telecommunicatiebedrijf en onderdeel van Cegeka, tekende voor de ontwikkeling. SENSE wil een innovatieve drone-netwerkoplossing bieden voor noodhulp. Een op maat gemaakte drone arriveert binnen enkele minuten ter plaatse, nog voordat de hulpdiensten zijn vertrokken. Die ontvangen zo real-time videobeelden en kunnen op basis van deze informatie het beste plan van aanpak bepalen. Citymesh werkte samen met Nokia voor de drone-netwerktechnologie en Cegeka voor de AI-ontwikkelingslaag. Het project omvat het gebruik van drones die geconnecteerd zijn met een 5G-netwerk van Citymesh en Nokia voor hulpverleningsdoeleinden. De software om de drones aan te sturen en het UTM-platform zijn van de hand van SkeyDrone.

Citymesh zal 70 ‘Drone in a box’-oplossingen inzetten die in een Drone-as-a-Service-model worden aangeboden aan de nooddiensten vanuit vijf Remote Operation Centers. Na uitgebreide tests, samen met Nokia, zouden alle 70 drones tegen eind volgend jaar ook effectief ingezet moeten zijn.

Pleasureboating (FOD Mobiliteit en Vervoer)

© Getty Images/iStockphoto

De Belgische overheid wilde de procedures voor de pleziervaart digitaliseren en stroomlijnen. Dat omvat de registratie van boten, vergunningen en uitrustingsvereisten. Om te beginnen organiseerde het Directoraat-Generaal Scheepvaart (DG Shipping) van het Ministerie van Mobiliteit en Vervoer workshops en enquêtes met belanghebbenden om de vereisten voor een mobiele app te identificeren.

De belanghebbenden wilden een toegankelijke app die gepersonaliseerd is voor elke gebruiker, boot en reis. De app moest ook boorddocumenten en vaarbewijzen via QR-codes, informatie over speciale zones en SOS-functionaliteit bieden. De overheid wilde de app lanceren nog voor het nieuwe vaarseizoen, waardoor ze amper 4,5 maand hadden om de app te bouwen, te testen en uit te brengen. Ze kozen het Mendix low code platform om de native mobiele app te bouwen.

Omdat het team van DG Shipping geen ervaring had met het bouwen van native apps, werkten ze samen met Apvine. Die samenwerking verliep goed en de app ‘Pleasureboating’ werd in geen tijd gebouwd. Na de lancering bleek de app ook meteen succesvol. De overheid ziet het als het startpunt om haar processen verder te digitaliseren en uit te breiden. Ze zijn van plan om via de app snel in te spelen op nieuwe regelgeving en behoeften.

Vlaanderen Helpt Oekraïne (Digitaal Vlaanderen)

Dit project werd opgezet door Digitaal Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, om Oekraïne te helpen tijdens de oorlog. Het doel was om snel een systeem te ontwikkelen voor het beheer van huisvesting in Vlaanderen voor de vele Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk ontheemd waren door het conflict.

De nood was duidelijk en actie was ook onmiddellijk nodig. De plotse oorlog in Oekraïne leidde tot een grote toestroom van vluchtelingen die een speciale tijdelijke ontheemdenstatus kregen. Vlaanderen is verantwoordelijk voor de huisvesting van deze mensen en coördineerde dit met lokale overheden. Er was een enorme behoefte om snel over een systeem te beschikken om de huisvesting van al deze tijdelijk ontheemden te beheren.

Digitaal Vlaanderen zette Salesforce in om snel een tooling-omgeving te bieden en te integreren met bestaande gegevensbronnen via API’s. Authenticatie en rolbeheer werden gedaan via ACM/IDM en ze ontwikkelden ook uitgebreide Power BI-rapportage. Ze hergebruikten een bestaand webplatform en zorgden ervoor dat informatiebeveiliging een prioriteit was. Alleen door technologieën slim te koppelen en snelle integraties op te zetten vanuit een platformlogica kon het project in zo’n korte tijd worden gerealiseerd.

In slechts enkele weken werd een portaal gecreëerd, van crisismanagement tot agile en stabiel projectmanagement. De ervaring met de Covid Safe app heeft er duidelijk toe bijgedragen dat dit project in zo’n recordtijd kon worden uitgewerkt en opgeleverd. Het projectbudget bedroeg ongeveer 1 miljoen euro.

Tender-Price-Quote (Terumo)

© Getty Images

Terumo’s veranderende inkoopomgeving en inkoopbehoeften vereisen een diepgaand inzicht in de klant. Pas met zo’n inzicht kan werk gemaakt worden van een gesegmenteerd en op maat gemaakt product- en oplossingenaanbod en communicatie via ­meerdere kanalen.

Het Tender-Price-Quote project van Terumo Europe – een in België gevestigd bedrijf in biowetenschappen en medische hulpmiddelen – draait om het transformeren van het aanbestedings- en offerteproces van het bedrijf voor verkoopefficiëntie en een betere klantbetrokkenheid door middel van digitalisering. ICT-directeur Sigurd Segers hield toezicht op het project binnen de afdeling Commercial Excellence van Terumo Europe.

Er werd een volledige bedrijfsanalyse uitgevoerd om verbeterpunten te identificeren op het gebied van tender discovery, prijsstrategie en governance. Het project heeft een totaal budget van 1 miljoen euro en vergde 10 manjaren werk. Het maakt gebruik van cloudgebaseerde technologieën, waaronder Salesforce CPQ, Vamstar AI, Enosix en SAP S/4HANA-oplossingen. De eerste resultaten van het project laten een duidelijke impact zien: 20x sneller bij het maken van offertes en aanbestedingen in het systeem, +30% naleving van goedkeuringsprocessen in sommige landen vergeleken met 1 jaar geleden (voor de go-live). Meer dan 1.850 offertes (aanbestedingen, groepsprijzen enzovoort) werden gemaakt tijdens de eerste 6 maanden na de go-live.

Assist App (NMBS/SNCB)

© Getty Images

Dit project omvat de ontwikkeling van de NMBS Assist App. Die app moet treinverkeer voor alle gebruikers makkelijker maken en dan meer bepaald voor reizigers die assistentie nodig hebben. De app is een grootschalig project dat werd uitgevoerd door Ypto: een 100% dochteronderneming van de NMBS en verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur en digitale transformatie van de NMBS.

Voorheen moesten reizigers die assistentie nodig hadden, die 24 uur op voorhand aanvragen, meestal via telefoon of websiteformulieren, en met assistentie beschikbaar in slechts 132 van de 550 stations. NMBS wil ervoor zorgen dat het boeken van een reis voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk is en dat iedereen de bijstand kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Op basis van de input van een diverse groep klanten met beperkte mobiliteit, beslisten NMBS en Ypto om een nieuwe applicatie te creëren die de toegankelijkheid van de treindiensten voor alle klanten met beperkte mobiliteit moet verhogen. NMBS en Ypto creëerden deze oplossing samen met IT-partner Tata Consultancy Services (TCS). Een van de belangrijkste aandachtspunten van het project was dat de oplossing moest leiden tot verbeterde self-service mogelijkheden voor alle klanten met beperkte mobiliteit, en zo tot een betere klantervaring.

Het project nam ongeveer 6 manjaren in beslag. De app is gebouwd met React Native voor de frontend op zowel iOS als Android, en een .NET backend met een Oracle database. Op dit moment zijn er meer dan 1.280 gebruikers voor Android en 2.000 gebruikers voor iOS die de app hebben gedownload en zelf gebruiken. Er werden al bijna 10.000 reserveringen via NMBS Assist gemaakt. Dat is 35% van de totale reserveringen door of voor klanten met beperkte mobiliteit in het eerste jaar: een veel hoger percentage dan verwacht.