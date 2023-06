Geen aanwijzingen dat Belgische financiële sector in vizier Russische hackers zit

Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat de financiële sector in België geviseerd wordt door Russische hackers. Dat laat het Centrum voor Cybersecurity België (CBB) weten in een reactie op eerder geuite dreigementen van drie grote hackersgroepen.

De drie hackersgroepen dreigden er recent mee om de komende dagen een grote aanval uit te voeren op het bankensysteem in Europa. In een boodschap verklaarden de collectieven dat de aanval een vergelding is voor de westerse steun aan Oekraïne. Volgens het CBB blijft de hele sector waakzaam. ‘Het spreekt voor zich dat wij deze dreiging ernstig nemen’, aldus woordvoerder Katrien Eggers.

‘KillNet, REvil en Anonymous Sudan zijn drie bekende hackersgroepen’, weet Eggers. ‘Wij hebben alle informatie over de werkwijze van deze groeperingen en de zogeheten indicators of compromise (IOC’s) verzameld, en aan de cyberveiligheidsexperts binnen de financiële sector bezorgd. Onze diensten blijven verdere research uitvoeren en zullen bijkomende informatie overmaken.’

Paniek heerst er echter niet, stelt het CCB, dat nauwe contacten onderhoudt met de ‘high value’ targets (de banken, red.) om de toestand te evalueren. ‘De verschillende partners in deze sector hebben een sterke basisbeveiliging en zijn voorbereid op eventuele aanvallen’, aldus nog Eggers.

Killnet is bekend om DDOS-aanvallen (Distributed Denial of Service) op westerse overheidsdiensten en bedrijven, met de bedoeling de Russische invasie in Oekraïne te ondersteunen. De groep is actief sinds maart 2022. REvil is dan weer bekend voor aanvallen met ransomware en de groep zou het Russische regime ondersteunen. Ze zijn ondertussen een hele tijd inactief geweest maar recent werden wel degelijk opnieuw activiteiten waargenomen.

Het Centrum voor Cybersecurity België zou ondertussen ook heel wat oproepen van bezorgde burgers krijgen. Als de aangekondigde aanval zou lukken, zou het moeilijker kunnen worden om geld af te halen of over te schrijven. Over het algemeen wordt aangenomen dat banken erg goed beveiligd zijn tegen hackers. Opletten moet, panikeren niet, stellen experten.