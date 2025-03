Google moet 76 miljoen euro betalen aan Belgische start-up Proxistore

Techreus Google moet 76 miljoen euro betalen aan Proxistore, een Belgische start-up die is gespecialiseerd in online reclame. Een rechter van de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant heeft beslag gelegd op het bedrag in het kader van een commercieel geschil. De start-up eiste één miljoen euro per uur dat Google bepaalde reclamecampagnes van Proxistore blokkeerde, zo meldt Le Soir.

Op 12 februari blokkeerde Google, dat om andere redenen al een rechtszaak tegen Proxistore had aangespannen, zonder enige uitleg een aantal advertentiecampagnes van het kleine bedrijf. De blokkering duurde in totaal 76 uur. In het nauw gedreven, stapte de start-up met spoed naar de rechter en eiste – naast het hervatten van de service – een betaling van 76 miljoen euro (een miljoen aan dwangsommen per geblokkeerd uur).

‘Eenzijdige actie’

Net als bij een vorig en gelijkaardig incident, elf dagen eerder, oordeelde de rechtbank in het voordeel van Proxistore . Er werd bevolen om het bedrag in kwestie te bevriezen op de Citibankrekening van Google Ireland Limited (het Europese moederbedrijf van de groep is gevestigd in Dublin). Op dit moment heeft het Ierse ministerie van Justitie evenwel nog steeds geen ontvangstbevestiging gegeven van het bevel dat afgelopen donderdag is verstuurd.

Als eerste stap moet de bank de Ierse rekening van Google blokkeren, 76 miljoen euro veiligstellen en het saldo vrijgeven. Als het Amerikaanse bedrijf het aan Proxistore verschuldigde bedrag niet betaalt (en bij gebrek aan een geldig beroep), zal het geld automatisch binnen veertien dagen aan de Belgische start-up worden overgemaakt.

Google spreekt over ‘een eenzijdige actie’ en is van mening dat Proxistore de verschuldigde facturen niet op tijd heeft betaald, wat het Belgische adtechbedrijf betwist.