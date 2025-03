Honor wil ook pc’s in de Benelux uitbrengen

Nu het bedrijf enkele jaren los van Huawei staat, wil Honor zich ook in de Benelux beter op de kaart zetten. Met smartphones, tablets, wearables en zelfs eigen pc’s.

Honor was tot 2020 een B-merk van Huawei. Het merk mikte met goedkope toestellen op jonge gebruikers. Toen Huawei door Amerikaanse sancties geen Google-diensten meer mocht aanbieden, deed het Honor van de hand om te voorkomen dat ook zij zich moesten aanpassen.

Intussen is het bedrijf op eigen kracht actief, al is het in Europa vooral aanwezig in de grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië. Geert Vanderkelen, sinds eind vorig jaar sales director Benelux voor Honor, wil het merk nu in de Benelux opnieuw op de kaart zetten.

‘De laatste maanden werken we hard aan de Beneluxtak, met de uitbouw van een commercieel platform, een serviceplatform voor onder meer herstellingen onder garantie, en binnenkort hebben we een 170-tal verkooppunten in België bij een paar grote retailers.’, vertelt hij aan Data News.

Momenteel biedt Honor een tweetal toestellen aan via Orange en Telenet. De ambitie is om het aanbod tegen de zomer verder op te voeren. Maar het Beneluxteam bestaat momenteel ook maar uit twee mensen dus Vanderkelen benadrukt dat het stap voor stap gaat. ‘We willen heel graag groeien, maar we kunnen niet alles tegelijk doen. Gelukkig krijgen we ook veel ondersteuning vanuit Duitsland, waar we als Benelux-structuur onder vallen.

Momenteel introduceert het bedrijf haar smartphones en tablets op de Belgische markt. ‘Ook pc’s komen er aan, maar dat zal meer naar het einde van het jaar zijn,’ zegt Vanderkelen. ‘Dat is een mature markt, maar we hopen daar wat beweging in te krijgen.’

Geen bugettoestellen

Wat niet op de planning staan, zijn de budgettoestellen waar het merk tien jaar geleden voor bekend werd. ‘Het is niet de bedoeling dat we toestellen van honderd tot tweehonderd euro gaan verkopen. Die zitten in onze wereldwijde portfolio, maar de kans is heel klein dat we die op de Belgische markt uitbrengen.’

‘Die markt verdwijnt ook een beetje. Consumenten die waar voor hun geld willen, betalen doorgaans driehonderd tot vijfhonderd euro. Op dat vlak ben ik blij met de prijszetting van Apple (dat vorige maand een ‘goedkopere’ iPhone 16e uitbracht van rond de 700 euro, nvdr). Dat maakt dat de perceptie van wat een toestel waard is wel wat verandert.’

‘Onze toestellen zijn geen budgettoestellen. Onze Magic 7 Pro is kan tegen een stootje, zit bovenaan bij de batterijtesten, die kan al eens per ongeluk in de wasmachine belanden. We brengen degelijke toestellen naar de markt en die boodschap willen we de komende jaren duidelijk verkondigen in de Benelux.’