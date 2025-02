ICT-bedrijven trekken weg uit Brussel

Een recordaantal ICT-bedrijven verlaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat meldt technologiefederatie Agoria . Uit rsz- en btw-cijfers van Statbel blijkt dat er in Brussel in 2023 netto 166 ICT-bedrijven vertrokken zijn, bijna viermaal zoveel als tien jaar eerder. De exit wordt wel gecompenseerd door de oprichting van nieuwe digitale bedrijven in het Brusselse.

Manager van Agoria Brussels, Brieuc Janssens, spreekt van ‘een verontrustende trend die dringend moet stoppen’. ‘We zien dat er wel veel digitale bedrijven opgericht worden en dat onze ICT-bedrijven een veelbelovende groeimotor blijven, maar te veel van hen verlaten Brussel zodra ze beginnen groeien. We hebben een sterk en divers Brussels ICT-ecosysteem met kleintjes, middelgrote én grote bedrijven nodig.’

In 2013 trokken er slechts 45 ICT-bedrijven weg uit Brussel, tien jaar later zijn dat er maar liefst 166. Toch is het niet enkel kommer en kwel. Elk jaar zijn er ook heel wat nieuwe start-ups in Brussel, 27,6 procent meer dan tien jaar geleden.

Gemiste kansen

Het probleem is dat de Brusselse start-ups de hoofdstad verlaten vanaf ze beginnen groeien. ‘Daarom is het zo jammer dat we zo veel beloftevolle bedrijven Brussel de rug zien toekeren. En dan nog net zij die hard groeien en veel jobs en toegevoegde waarde creëren. Het zijn één voor één gemiste kansen voor onze stad’, duidt de Agoria-manager.

Volgens Janssens gaat het ook telkens om dezelfde twistpunten: fiscaliteit, mobiliteit, uitdagingen bij personeelswerving, veiligheidsproblemen. ‘Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die de volgende regering moet aanpakken. We moeten bestaande bedrijven aantrekken, start-ups en scale-ups helpen groeien en het ondernemingsklimaat verbeteren (..). Ik wil er samen met de Brusselse regering voor zorgen dat digitaal talent hier niet alleen start, maar ook wil blijven.’