Google Schooltijd-functie moet afleiding door smartphone bij leerlingen verminderen

Google lanceert een nieuwe functie waarmee ouders de apps op de smartphones en tablets van hun kinderen kunnen beheren tijdens schooltijd. Volgens het techbedrijf sluit de functie met de naam Schooltijd aan bij het smartphoneverbod in Belgische basis- en middelbare scholen dat volgend schooljaar ingaat. De feature heeft als doel afleidingen voor scholieren te verminderen.

Schooltijd maakt deel uit van Family Link, een Google-app waarmee ouders al konden instellen wat hun kinderen allemaal konden doen op hun apparaten. Ouders kunnen voortaan ook apps en meldingen tijdens schooluren uitschakelen. Ook kunnen vaders en moeders zien welke applicaties worden gebruikt, en hoe vaak?

Daarnaast stelt Schooltijd hen in staat om bepaalde apps te selecteren die nuttig zijn voor schoolwerk, waardoor deze nog wel te gebruiken zijn. Tijdens vakanties, vrije dagen of zelfs lunchpauzes en speeltijden kunnen ouders de instellingen van de telefoon desgewenst aanpassen en een ‘pauze’ inlassen die binnen het schema van hun kinderen past.

Google heeft naast Schooltijd nog een tweede nieuwe functie geïntroduceerd, waarmee ouders kunnen instellen met wie hun kinderen mogen communiceren. Daarmee kunnen specifieke contacten worden goedgekeurd. Kinderen kunnen op hun beurt om goedkeuring vragen om nieuwe contacten toe te voegen.

Vanaf het schooljaar 2025-2026 zullen Belgische scholen een smartphoneverbod invoeren. In lijn met de aanbevelingen van de WHO en Unesco is het verbod bedoeld om afleiding te verminderen en studenten gefocust te houden tijdens de les.