Megaproces Encrochat in beroep start op 15 september

Het Brusselse hof van beroep voorziet de start het proces op 15 september 2025, met vier volle zittingsdagen per week. Net als in eerste aanleg zal het proces, dat zo’n elf weken zou duren, onder strenge beveiliging plaatsvinden in het gerechtsgebouw Justitia in Haren.

Het Encro-proces draaide in 2024 om een grote criminele organisatie die actief was in drugstrafiek. Het netwerk kon dankzij het kraken van de geëncrypteerde communicatienetwerken Encrochat en Sky ECC worden blootgelegd. Maar liefst 124 personen, vier bedrijven en één niet-geïdentificeerde beklaagde stonden in eerste aanleg terecht in wat het grootste correctionele proces in België ooit was. Een groot deel van de verdachten had de Albanese nationaliteit, maar er waren onder meer ook Colombianen bij.

Eind oktober viel het doek: alles samen werden meer dan honderd beklaagden – 115 personen en vier bedrijven – veroordeeld en de kopstukken uit het Sky ECC-dossier kregen gevangenisstraffen van 7 tot 17 jaar. Van de drie voornaamste verdachten kreeg de Algerijn Abdelwahab G. met 17 jaar cel de zwaarste gevangenisstraf. Brusselaar Bilal I. kreeg 15 jaar cel en de Albanees Eridan M.G. 14 jaar. De rechtbank legde ook de inbeslagname op van ongeveer 60 miljoen euro.

In beroep wordt het lijvige dossier iets slanker. Zo’n 58 veroordeelden worden opnieuw berecht.

Begin 2021 slaagde de federale gerechtelijke politie (FGP) erin de encryptiesoftware SKY ECC te kraken, een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. Met de informatie die uit de ontcijferde chatberichten kon worden gehaald, werden ettelijke andere gerechtelijke onderzoeken opgestart of aangevuld.

Zo slaagde de Brusselse FGP er op 26 oktober 2021 in om een criminele organisatie op te rollen die actief zou geweest zijn in de cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa. De organisatie zou verantwoordelijk geweest zijn voor de ontvangst van cocaïne, het uithalen ervan en de herverpakking in Belgische laboratoria. De drugs zouden via zeecontainers en privéjets vanuit Zuid-Amerika naar Europa gebracht zijn, en vanuit België uitgevoerd zijn naar verschillende Europese landen.