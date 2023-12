Miguel De Bruycker verkozen tot Cyber Security Personality van 2023

Het hoofd van het CCB was een van de vier winnaars die dit jaar door de Belgische Cyber Security Coalition in de bloemetjes werd gezet.

De Bruycker ontving zijn prijs op de Belgium Cyber Security Awards 2023. Hij staat al enkele jaren aan het hoofd van het Belgische Cybersecurity Centrum, de overheidsdienst die de nationale securitystrategie moet uitvoeren. De Bruycker wordt dan ook gelauwerd om zijn jarenlange inzet voor de cyberveiligheid van België. Zo prijst de jury onder meer zijn inspanningen om het bewustzijn van Belgen over cybersecurity op een hoger niveau te tillen.

Het is de derde keer dat de Cyber Security Coalition deze prijs uitreikt, maar de awards werden dit jaar ook uitgebreid met drie nieuwe categorieën. Een manier, zo zegt Jan De Blauwe, voorzitter van de Belgische Cyber Security Coalition aan Data News, om meer mensen en verschillende profielen in de bloemetjes te zetten. De bedoeling van het event is dan ook om mensen te motiveren in deze broodnodige sector te stappen.

CISO van het Jaar

De awards in de categorie Chief Information Security Officer gaat dit jaar alvast naar Siska Hallemeesch van NVISO Belgium. Hallemeesch werkt als Information Security Consultant en CISO-as-a-Service voor, momenteel, een drietal bedrijven. Het laat ook kleinere bedrijven die niet meteen de fondsen hebben voor een ‘dedicated’ CISO toe om toch om hun cybersecurity op orde te stellen met gespecialiseerd advies, vertelt ze.

Hallemeesch maakte later in haar carrière de shift naar security en stapte daarbij meteen ook in een erg complexe rol die veel stakeholders verenigt. Ze is zo een mooi voorbeeld van wat er in de sector mogelijk is. ‘Het toont toch maar dat het kan, om er na je veertigste met succes in te stappen, en ik wil dat ook uitdragen,’ zegt ze tegen Data News.

Researcher Award

Kurt Callewaert van de Howest University of Applied Sciences mag de award voor Cyber Security Educator/Research mee naar huis nemen. Hij wordt daarbij gelauwerd voor zijn inspanningen om het onderwijssysteem in ons land te transformeren.

Callewaert hielp onder andere mee het departement voor Cybersecurity aan de Howest uit de grond stampen. ‘Twaalf jaar geleden werd er in ons land nog niet veel gesproken over onderwijs rond cybersecurity’, zegt hij daarover. ‘Wij zitten in Brugge en we dachten, we gaan dat doen.’ Ondertussen trekt de richting niet alleen veel binnenlandse, maar ook buitenlandse studenten aan. ‘We hebben ons best gedaan’, aldus Callewaert bij het accepteren van zijn trofee.

Young Cyber Security Professional

Tot slot gaat er ook nog een award naar Inti De Ceukelaire, de Chief Hacker Officer en mede-oprichter van Intigriti. De Ceukelaire maakte indruk op de jury door de grote impact die hij de voorbije jaren heeft gehad op het Belgische securitylandschap en zijn inspanningen om het concept van ethisch hacken breder bekend – en legaal – te maken.