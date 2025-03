Brusselse start-up Pluriell vervoegt sectorgenoot Milient Software

De Brusselse start-up Pluriell is sinds januari in handen van internationale sectorgenoot Milient Software. Met de overname wil Pluriell, dat zich specialiseert in projectmanagementtools, verder groeien in de Nederlandse markt. Milient Software hoopt dan weer zijn internationale opmars verder te zetten.

Pluriell heeft de zeilen in de wind. Het Brusselse bedrijf legt zich toe op webplatformen voor de bouwsector. Begin dit jaar sloeg het de handen in mekaar met internationale branchegenoot Milient Software. Pluriell telt zeven werknemers, Milient 82. Met dit akkoord wil de kleinere start-up zijn expertise in de architectuurbranche versterken en zijn mogelijkheden op het gebied van meertalige productaanbiedingen uitbreiden.

Sales director van Pluriell Glenn Viaene verklaart de keuze om met Milient Software in zee te gaan. ‘Wat echt de doorslag gaf, is dat ze zich richten op dezelfde markt. Ze hebben dezelfde klanten – architectenbureaus –, maar wel van een grotere omvang. In dat opzicht was het een mooie opportuniteit om onze ambitie uit te breiden en onze doelen sneller te behalen.’ Veel veranderde er echter niet in de organisatie van het bedrijf, dat zich specifiek richt op de nichemarkt van de bouwsector. ‘We zijn opgenomen in de globale structuur van Milient, maar ons Belgische team blijft bestaan. Ook voor onze klanten en contactpersonen verandert er niks. Wel wordt onze website op de lange termijn geabsorbeerd door die van Milient.’

Hoewel de deal in een halfjaar beklonken werd, ging Pluriel naar eigen zeggen niet actief op zoek naar een overnemer. ‘We wilden het bedrijf niet per se verkopen, wel was het altijd ons doel om te groeien. En al zeker in de Nederlandse markt, waar we pas vorig jaar in januari mee startten. Met deze super opportuniteit willen we ons steentje bijdragen aan een bedrijf dat de nummer één wil worden in Europa. Het sluit aan bij ons initieel plan, maar maakt het wel ambitieuzer.’ Over de overnameprijs werd niet gecommuniceerd.