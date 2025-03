Chinees AI-taalmodel DeepSeek geblokkeerd in federaal parlement

De Chinese AI-chatbot DeepSeek is sinds vorige week geblokkeerd in het federaal parlement. Dat bevestigen de diensten van de Kamer aan Belga. Het controversiële taalmodel ligt in heel Europa onder vuur vanwege privacybezorgdheden. De beperking geldt ook voor ambtenaren en meerdere overheidsdiensten.

DeepSeek is een taalmodel in de stijl van het Amerikaanse ChatGPT van OpenAI. De Chinese concurrent is echter getraind met aanzienlijk minder middelen dan ChatGPT. De lancering van een nieuw model dat ook kan redeneren, deed de financiële markten eind januari daveren. DeepSeek doet vragen rijzen over de Amerikaanse dominantie op het gebied van AI.

Het model krijgt uit westerse hoek echter steeds meer kritiek. Er zit censuur ingebouwd in de antwoorden over de Chinese staat, maar er zijn ook grote vraagtekens te plaatsen op het gebied van privacy. In België is er, net als in andere Europese landen, een onderzoek geopend naar DeepSeek wegens mogelijke inbreuken op de Europese gegevensbeschermingsregels. Zuid-Korea heeft de app ook uit lokale appstores gehaald.

De diensten van de Kamer bevestigen aan Belga dat toegang tot DeepSeek sinds vorige week is geblokkeerd in het federaal parlement, net zoals bij meerdere overheidsdiensten. De tool is bovendien niet langer bereikbaar via het wifi-netwerk en het bekabelde internet in de Kamer. ‘Deze beslissing zal opnieuw worden geëvalueerd zodra er meer duidelijkheid is over de gevaren verbonden aan het platform’, klinkt het in een interne nota.