Vlaamse overheid maakt toenemend gebruik van artificiële intelligentie

Het gebruik van AI door de Vlaamse overheid zit in de lift: 51 projecten lopen al en 53 andere toepassingen worden onderzocht.

Worden vragen van Vlaamse volksvertegenwoordigers in de toekomst beantwoord met behulp van artificiële intelligentie (AI)? De piste is alvast onderzocht, zo blijkt uit het antwoord dat Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens heeft gekregen op een schriftelijke vraag. De Vlaamse overheid doet een beroep op verschillende gespecialiseerde firma’s uit binnen- en buitenland en de entiteit Digitaal Vlaanderen is bevoegd om de inzet van AI te coördineren.

Bepaalde toepassingen van AI door de Vlaamse overheid liggen volgens Janssen voor de hand, denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de efficiëntie van de interne en externe werking en de voorbereiding van het beleid. Daarnaast wil de overheid AI ook in toenemende mate inzetten voor het bestrijden van fraude. Dat is onder meer het geval voor fraude met steun aan ondernemingen en voor het misbruik van dienstencheques. De Vlaamse overheid doet ook onderzoek om AI systematisch in te zetten voor het blootleggen van subsidiefraude.

Parlementaire vragen

Opvallend is dat ook het beantwoorden van parlementaire vragen met behulp van AI is onderzocht. Zo erkent minister-president Jan Jambon dat er daarover een ‘verkennend gesprek’ is gevoerd ‘op initiatief van externe consultancybedrijven’. Volgens Jambon is er ‘akte genomen’ van de presentaties. Concrete acties zijn er echter nog niet genomen. Minister Jo Brouns (CD&V) van zijn kant geeft wel aan dat ‘al geruime tijd een proof of concept’ loopt om met behulp van AI relevante informatie te genereren voor het beantwoorden van parlementaire vragen.

‘Dat artificiële intelligentie wordt ingezet voor een verbetering van de werking van de Vlaamse overheid en het beleid lijkt me een goede zaak’, reageert vraagsteller Chris Janssens. ‘Anderzijds ben ik van mening dat de beslissingen inzake de inzet van AI door de overheid niet enkel mogen genomen worden door de overheid zelf. Gezien de ethische dilemma’s die zich ter zake stellen, is er een degelijk parlementair toezicht nodig’, zegt de VB-fractieleider.

‘We willen bijvoorbeeld toch niet dat AI beslissingen zal nemen namens de overheid?’, klinkt het. Janssens geeft als voorbeeld dat sinds december 2022 artificiële intelligentie blijkbaar voorspelt welke kinderopvangvoorzieningen een verhoogd risico op negatieve inspectie hebben. ‘In hoeverre is het dan nog wel echt de dossieropvolger zelf die de beoordeling van de risico’s doet, zoals minister Hilde Crevits nochtans wel beweert, en dus niet AI?’, werpt Janssens op.