Spin-off DNS Belgium en Close the Gap verdeelt oud IT-materiaal lokaal

De Leuvense vzw Digital for Youth ontving donderdag een lading oud IT-materiaal van Voka-KvK Vlaams-Brabant. Daarmee willen de ondernemingen een stap zetten richting duurzamer ondernemen.

Digital for Youth is een spin-off van DNS Belgium en Close The Gap. De Leuvense vzw haalt oud IT-materiaal op bij bedrijven en geeft die een tweede leven bij verenigingen, vzw’s en scholen in de buurt. ‘Dat ons IT-materiaal een tweede leven zal vinden bij organisaties in de buurt vinden we een goede zaak’, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant in een persbericht naar aanleiding van de recente gift. Voka begeleidt via zijn Charter Duurzaam Ondernemen een reeks bedrijven richting duurzamer ondernemen.

Digital for Youth schonk sinds 2019 meer dan 22.500 refurbished laptops aan scholen en organisaties die de digitale vaardigheden van Belgische jongeren moeten versterken. Het gaat dus om een lokale variant op wat het iets bekender Close The Gap doet in Afrika.