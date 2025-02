Wallonië krijgt een ultramodern cyberbeveiligingscentrum

De ruimtevaart- en cybercluster Galaxia in Redu/Transinne in de provincie Luxemburg werd uitgebreid met een geavanceerd cyberbeveiligingscentrum. Daar komen ook een laboratorium voor kwantumcryptografie en een ‘cyber range’ met een crisissimulator.

Voor bedrijven is cyberbeveiliging op dit moment ongetwijfeld een van de topprioriteiten. Bovendien verplicht de NIS2-wetgeving die in oktober van kracht werd bedrijven ertoe om hun cyberbeveiligingsmaatregelen en incidentenbeheer te versterken, en overheidsinstanties om hun cyberbeveiligingsbeleid te coördineren.

Kortom, het is cruciaal voor organisaties om voorbereid te zijn om zich te verweren tegen elke cyberaanval, en om opleiding te voorzien in het omgaan met veiligheidsbedreigingen. Vanuit die optiek heeft de intercommunale van de provincie Luxemburg, Idelux, een cyberbeveiligingscentrum opgericht op de site in Redu/Transinne, die ook al een site vormt voor het ESA (European Space Agency).

Cyber range

De cyber range die is opgezet in samenwerking met het Belgische ingenieurs- en cyberbeveiligingsbureau Nexova, is een platform dat organisaties realistische aanvals- en verdedigingsscenario’s biedt, waarlangs medewerkers praktijkervaring kunnen opdoen met (gesimuleerde) aanvallen, onder meer met het oog op NIS2. Het platform biedt ook de mogelijkheid om nieuwe verdedigingsmechanismen te testen en te implementeren.

Het is dus een emulatieplatform dat organisaties toelaat het gedrag van interne verdedigingssystemen te begrijpen en op problemen te anticiperen. Ze kunnen er patches en updates testen, aanvals- en verdedigingsscenario’s implementeren en praktische oefeningen en training uitvoeren. ‘Men moet beseffen dat 80 tot 90% van de cyberaanvallen van menselijke oorsprong is of veroorzaakt door verstoringen in de menselijke omgeving’, verduidelijkt Axel Legay, AI- en cyberbeveiligingsexpert en senior security expert bij Nexova.

Nexova ontwikkelde daarom de CITEF-tool, die in staat is tot realistische emulaties van de IT- en OT-omgeving van een organisatie, met een opleidings- en testomgeving en het genereren van gepersonaliseerde, op AI gebaseerde trainingsscenario’s.

© Idelux

Laboratorium voor kwantumcryptografie

Tegelijk heeft de locatie Redu/Transinne, als onderdeel van een partnerschap met Thales, onlangs een laboratorium voor kwantumcryptografie in gebruik genomen. ‘Vandaag de dag versleutelen organisaties hun gegevens, maar met de komst van de kwantumcomputer zal het mogelijk zijn om alles te ontcijferen’, vertelt Gilles Brassard, de Canadese cryptograaf die in 1984 mee aan de wieg stond van het eerste kwantumcryptografieprotocol BB84.

Dit laboratorium biedt onderzoekers, ingenieurs en experts een speciale ruimte om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het beveiligen van digitale communicatie, met wat hulp van kwantumfysica. Dit lab moet ons in staat stellen om het informatienetwerk van de toekomst te bouwen en de end-to-end beveiliging van onze communicatie te garanderen. Starion Group, gespecialiseerd in ruimtevaarttechniek, heeft al interesse getoond in deelname aan het project, om de beveiliging van satellietgegevens te bestuderen en een kwantumschild te ontwikkelen om de systemen voor gegevensuitwisseling te beschermen.

‘Binnenkort zullen kwantumcomputers het mogelijk maken om elke vorm van beveiliging te omzeilen, omdat alle verzonden en gecodeerde communicatie ontcijferd zal kunnen worden’, aldus Gilles Brassard. ‘Het internet zal dan een open boek zijn. Dus is het aan ons om de toekomst veilig te stellen met een nieuwe kwantumbeveiligingsinfrastructuur. Dit lab kan een van de essentiële knooppunten worden om in de toekomst, naast de infrastructuur van onze organisaties, ook individuen volledige bescherming te bieden.’

Ook in onze volgende gedrukte editie zullen we het in een interview met Bernard Brassard hebben over het belang van dit laboratorium voor kwantumcryptografie.

Ecosysteem

Dit project, het resultaat van een investering van 10 miljoen euro in het kader van het Waalse Relanceplan, teert ook op de nabijheid van het European Space Education and Security Centre (ESEC), dat zich opwerpt als een referentiecentrum op het vlak van cyberveiligheid. Het ESA zal optreden als katalysator voor de belangen op dit vlak. Het is immers de bedoeling dat het referentiecentrum wordt gestuurd door de industrie.