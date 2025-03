2.410 organisaties uit kritieke sectoren registreren zich bij het Centrum voor Cybersecurity

Sinds oktober vorig jaar, bij de invoering van de nieuwe Europese richtlijn voor Network en Information Security (NIS2), hebben 2.410 organisaties uit kritieke sectoren zich geregistreerd bij het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). In diezelfde periode steeg het aantal meldingen van cyberincidenten met tachtig procent.

De nieuwe richtlijn verplicht nationale overheden om de nodige aandacht aan cybersecurity te spenderen. Daarnaast moeten overheden ook de Europese samenwerking tussen cybersecurity-autoriteiten versterken en de operatoren in de belangrijkste sectoren van de samenleving verplichten om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Het aantal meldingen van incidenten is volgens het CCB verhoogd door de toepassing van de NIS2-wetgeving. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er effectief meer cyberaanvallen zijn op Belgische organisaties.

In het voorbije anderhalf jaar ontving het CCB in totaal 556 meldingen van cyberincidenten. ‘Van augustus 2023 tot en met september 2024 kregen we gemiddeld 25 meldingen per maand. Sinds de invoering van de NIS2-wetgeving vorig jaar ging het om 226 incidenten, dat zijn er gemiddeld 45 per maand en tachtig procent meer in vergelijking met de periode voordien’, klinkt het.

Deadline

In totaal hebben meer dan 4.500 organisaties uit alle sectoren zich nu geregistreerd. Daarvan komen er 2.410 uit kritieke sectoren zoals energie, transport, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, de overheid, …

‘Een schatting op basis van cijfers van de FOD Economie brengt ons op een totaal van ongeveer 2.500 organisaties die in scope zijn van NIS2. We kunnen dus stellen dat het overgrote deel zich tijdig in regel heeft gesteld door zich te registeren.’

België was de eerste Europese lidstaat die de nieuwe NIS2-richtlijn volledig heeft ingevoerd. Belgische organisaties die onder de NIS2-wetgeving vallen, hebben tot dinsdag de tijd om zich verplicht te registeren op de website atwork.safeonweb.be.