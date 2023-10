Biden gebruikt presidentiële slagkracht om AI sneller te reguleren

Het Witte Huis wil met een speciale noodbevoegheid een aantal regels opleggen die AI-bedrijven en hun systemen beter in de pas moeten houden. President Joe Biden wil zo sneller kunnen inspelen op de risico’s voor nationale veiligheid.

Het gaat om een zogenaamd executive order rond AI dat vandaag wordt uitgevaardigd. Die orders zijn niet zo zeldzaam, maar volgens de Wall Street Journal gaat het in dit geval om een buitengewone bevoegdheid die in principe enkel in nood kan worden gebruikt net omwille van de mogelijke risico’s van de technologie.

Een van de regels die de Biden-administratie zou willen opleggen is onder meer dat grote AI-bedrijven de overheid moeten inlichten als ze een systeem ontwikkelen dat een ernstig risico kan vormen voor de nationale veiligheid, de Amerikaanse economie, of de gezondheid van het land. Dat kan onder meer gaan over risico’s rond privacy of jobverlies op grote schaal.

Het zou bedrijven ook verplichten om te zeggen welke maatregelen ze nemen om te voorkomen dat hun AI-technologie verkeerd wordt gebruikt. Voor cloudaanbieders en resellers zou het dan weer betekenen dat ze de overheid moeten inlichten als een niet-Amerikaan hun diensten gebruikt om grote AI-systemen te trainen.

Dat Biden daar speciale noodbevoegdheden voor gebruikt lijkt zeer bombastisch, maar het heeft ook een context. De VS werkt, net zoals de EU, aan regelgeving rond AI, maar dat wetgevend proces gaat traag. Tegelijk evolueert AI momenteel verschrikkelijk snel en zijn nieuwe capaciteiten zeer snel wereldwijd bruikbaar. Om die reden wil het Witte Huis sneller kunnen ingrijpen tegen mogelijk gevaarlijke gevolgen, in plaats van te wachten op wetgeving of acties van overheidsinstellingen.