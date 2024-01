Binnenkort smartphonefoto’s rechtstreeks bewerken op je pc in Windows 11

Het wordt makkelijker om foto’s en screenshots van je Androidtoestel direct te bewerken of delen op een Windows-pc.

Microsoft test een nieuwe functie waarbij je op je pc een melding krijgt wanneer je met een (vooraf goedgekeurd) Androidtoestel een foto of screenshot neemt. Vanaf daar kan je het beeld verder bewerken, bewaren of verder delen.

De optie wordt binnenkort geleidelijk aan uitgerold in de Canary en Dev Channel in Windows 11 Insider Preview Build 23619. Dat zijn de testversies van het besturingssysteem. Als daar niet al te veel fout loopt, is de kans groot dat die functie naar alle Windows 11-gebruikers komt.

Wie met een previewversie van Windows 11 de functie wil uitproberen, moet naar Settings -> Bluetooth & devices -> Mobile devices. Daar selecteer je ‘Manage devices’ en kan je je pc toestemming geven om te verbinden met je Androidtoestel. Daarbij wordt er ook een extra stukje software uit de Microsoft Store geïnstalleerd op je pc.

De nieuwe functie lijkt een detail, maar kan zeer nuttig zijn voor wie vaak van pc naar smartphone wisselt. Waar het vandaag zeer eenvoudig is om veel foto’s te delen op sociale media of in chatgesprekken, blijft het snel delen met je eigen pc vaak achterwege. Clouddiensten zoals Dropbox, Google Drive of OneDrive bieden daar een alternatief, maar zijn doorgaans trager om één foto van toestel A naar toestel B te krijgen.