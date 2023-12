‘Broadcom plant 1.267 ontslagen na overname VMware’

De overname is nog maar net helemaal rond en Broadcom knipt al in het VMware-personeel. Volgens Bloomberg verdwijnen bijna 1.300 jobs.

Chipmaker Broadcom gaat welgeteld 1.267 VMware-werknemers in Californië ontslaan na de overname van het cloudbedrijf. Dat meldt althans Bloomberg News. Broadcom wenste niet meteen te reageren. Woensdag had Business Insider ook al weet gekregen van een e-mail van Broadcom-CEO Hock Tan aan de werknemers. Daarin had hij het onder meer over het ‘bekijken van strategische opties’ voor twee bedrijfsonderdelen van VMware.

Broadcom heeft de overname van VMware ter waarde van 69 miljard dollar nog maar pas op 22 november afgerond nadat eindelijk ook de Chinese toezichthouder groen licht gaf. Begin deze maand dook de Broadcom-CEO nog onverwacht op op het podium van VMware Explore, in een poging om klanten, partners en werknemers van VMware gerust te stellen.