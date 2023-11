Amazon Q: AWS levert GenAI met drie ‘verdiepingen’

Het grote nieuws op AWS re:Invent, de jaarlijkse hoogmis voor gebruikers, partners en klanten van cloudreus Amazon Web Services, was Amazon Q. Een AI-gedreven chatbot die klanten assisteert in verscheidene aspecten van hun bedrijvigheid, zoals goed geïnformeerde beslissingen nemen en zelfs een beetje code schrijven. Maar achter die zakelijke ChatGPT-concurrent zit een AI-plan met meerdere etages.

Chatten, content genereren en actie ondernemen: dat zijn volgens Amazon Web Services-CEO Adam Selipsky de kernelementen achter Amazon Q, een zakelijke chatbot waarmee de grootste cloudprovider op de planeet ook zijn AI-spieren wat laat rollen. ‘Het is allemaal gebaseerd op een goed begrip van uw systemen, uw gegevensopslagplaatsen en uw activiteiten’, probeerde hij zijn klanten Diets te maken, terwijl hij hen met gebalde weetjes en statistieken naar hun hoofd gooide. Dat Q getraind is op zeventien jaar kennis binnen het bedrijf, en dus diepe technische nuances begrijpt.

Maar Amazon Q, zo deed Selipsky uit de doeken tijdens diezelfde twee uur en een kwartier aanslepende slog van een keynote, is nog maar de bovenlaag van wat de cloudaanbieder klaar heeft staan op AI-gebied.

De grondlaag

Het AI-plan waarmee Amazon Web Services naar zijn klant komt bestaat uit drie lagen. Onderaan zit een cloudinfrastructuur waarop het bedrijf een op AI-toepassingen gerichte laag heeft ingebouwd. Die wordt in de aanstaande tijd verstevigd: samen met Nvidia bouwt AWS een cloudgedreven AI-supercomputer uit, gebaseerd op onder meer de Grace Hopper-superchip van de halfgeleiderfabrikant.

‘Bij de infrastructuurlaag begint alles’, zegt Sri Elaprolu, hoofd van AWS’ Generative AI Innovation Center, tegen Data News. ‘Klanten willen performantie. Ze willen bovendien een cloudpartner die niet alleen dingen bouwt op die infrastructuurlaag en ze constant krachtiger maakt, maar er ook op innoveert. In beveiliging en privacy bijvoorbeeld.’

Het midden

Op het middelste echelon biedt AWS een reeks tools aan, met vooral het Bedrock-platform van het bedrijf: daarop kan het eigen Titan AI-model worden geïntegreerd, maar ook foundation models van andere providers als AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta en Stability AI. ‘Die keuze is een kritiek element voor bedrijven’, denkt Elaprolu. ‘Er zijn praktijkvoorbeelden waarin ons eigen Titan-model het beste is: we bedienen daarmee onder meer bedrijven in de luchtvaart en de financiële sector. Maar voor bedrijven die al een deel van het traject hebben afgelegd, en al hebben gekozen voor een bepaald basismodel, bouwen we daar ook verder op. Dat zijn uiteindelijk keuzes die de klanten maken, niet wij.’

Applicaties

En dan, bovenaan, de GenAI-gedreven applicaties die AWS zelf aanbiedt. Zoals Amazon Q, maar ook de woensdag voorgestelde Titan Image Generator. Tot zelfs op maat gemaakte ‘eigen’ AI-modellen, vanaf die Bedrock-middenlaag. ‘Het is natuurlijk niet dat we een foundation-model bouwen voor iedere klant’, zegt Elaprolu. ‘Dat heeft ook weinig zin. Wat de meeste onder onze klanten nodig hebben is een bestaand model dat is gefinetuned voor hun zakelijke noden.’