Emiraten bouwen AI-datacenter in Frankrijk voor 30 à 50 miljard euro

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zullen in Frankrijk een datacenter bouwen die gericht is op artificiële intelligentie. Dat moet een capaciteit tot 1 gigawatt hebben.

Het Elysée kondigde de investering, in de grootorde van 30 tot 50 miljard euro, donderdagavond aan. De timing past ook in de AI-top die de Franse president Macron volgende week organiseert in Parijs en waar zo’n honderd landen aan deelnemen.

Veel details over de datacentercampus zijn nog niet bekend, behalve dat er een kaderakkoord is gesloten. Concrete investeringen worden later dit jaar bekendgemaakt. Maar als er effectief voor 30 miljard euro of meer in één datacentercampus wordt geïnvesteerd dan is dat enorm.

Ter vergelijking: Meta wil dit jaar tot 65 miljard dollar (62,5 miljard euro) investeren in AI, Microsoft mikt op 80 miljard dollar. Maar dat zijn investeringen in meerdere datacenters verspreid over meerdere landen.

De investering maakt deel uit van een samenwerkingsakkoord tussen Frankrijk en de VAE, dat de Franse president Emmanuel Macron donderdag ondertekende met zijn ambtgenoot uit de Emiraten, Mohamed ben Zayed Al-Nahyane.

‘De twee leiders hebben de wens uitgesproken voor een strategisch partnerschap in het domein van AI en zijn toegewijd om samenwerkingen rond projecten en investeringen te verkennen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de waardeketen in AI,’ klinkt het in een verklaring van beide landen.