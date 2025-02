Microsoft gaat gevoelige data consequenter in de EU bewaren

Microsoft heeft een project afgerond om bepaalde data van klanten binnen de EU te verwerken en bewaren. Zo wil het een antwoord bieden op Europese privacyregels.

Het EU Data Boundary for the Microsoft Cloud begon in 2023 en komt erop neer dat data van klanten uit de publieke sector en commerciële klanten worden bewaard en verwerkt in de EU of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA of EFTA in het Engels).

Het gaat om klantendata en gepseudonimiseerde persoonlijke data en dat voor verschillende Microsoft-diensten zoals MS365, Dynamics 365, Power Platform en de meeste Azure diensten. Ook data rond technische ondersteuning en de interacties met die technici wordt binnen onze regio bewaard.

Het project moet een antwoord bieden op Europese bezorgdheden over waar de data van Europese bedrijven en klanten wordt bewaard. Het moet Microsoft beter in regel brengen met onder meer de GDPR, of andere lokale Europese datawetgeving.

Zo’n Europese verwerking is voor alle duidelijkheid niet hetzelfde als een soevereine cloud. Daarbij is er geen enkele verbinding met de cloudomgeving van de leverancier. Dit gaat hoofdzakelijk over waar de data in de cloudomgeving van Microsoft wordt bewaard en verwerkt. Microsoft biedt los hiervan wel Microsoft Cloud for Sovereignty aan.