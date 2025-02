Panzura: data sneller hersteld dan een telefoontje naar IT

Panzura breidt zijn oplossingen voor databeheer verder uit. CloudFS 8.5 Adapt moet de performance en beveiliging van data verbeteren – en in één beweging door zo een strakkere garantie op bedrijfscontinuïteit bieden.

Onderzoek bevestigt wat we allang aanvoelen. Volgens een studie van PwC had bijna elke onderneming – 96% – de voorbije twee jaar op de één of andere manier last van een crisis: uitgelokt door technologische disruptie, geopolitieke spanning of cybercriminaliteit. Bij driekwart van die bedrijven was de impact matig tot hoog. Als antwoord hierop investeren negen op tien bedrijfsleiders in een hogere graad van weerbaarheid, ondersteund door technologie.

Te weinig zicht op data

Op die nood speelt Panzura in. Het bedrijf ging in 2008 van start met een oplossing voor cloud object storage. Later kwamen daar producten bij rond back-up, disaster recovery en data management. In 2020 vond Panzura – onder impuls van een nieuwe investeerder – zijn tweede adem. ‘We focussen nu vooral op de controle en weerbaarheid van data’, aldus Glen Shok, VP Product Marketing bij Panzura, tijdens een presentatie voor de IT Press Tour in San Jose, Silicon Valley.

‘Bedrijven hebben te weinig zicht op hun data’, vertelt Shok, ‘want die zitten verstopt in silo’s. Het volume ongestructureerde data neemt snel toe, waardoor ook de kosten stijgen.’ En tegelijk zijn er de vraagstukken rond security en compliance in de context van datagebruik, onder meer wanneer je als bedrijf je data wil inzetten bij AI-toepassingen.

Hoge graad van beschikbaarheid

Op het vlak van beveiliging schuift Panzura zijn product CloudFS naar voren. De nieuwe versie, CloudFS 8.5 Adapt, is erop gericht bedrijfscontinuïteit, performance en beveiliging verder te verbeteren. Eén van de nieuwe features is de introductie van regionale object stores in aparte cloudregio’s. Het is een manier van werken die de lokale toegang tot data moet verbeteren. ‘We boden al langer een oplossing voor high availability’, legt Shok uit, ‘maar de nieuwe versie gaat verder.’

Onder meer met het gebruik van immutable snapshots zorgt Panzura voor beveiliging tegen ransomware. De functie ‘instant node’ garandeert dan weer het herstel van data binnen enkele minuten, zonder dat er toegewijde hardware voor nodig is. ‘Voor een gebruiker goed en wel naar de IT-afdeling heeft gebeld, is de getroffen node alweer beschikbaar’, lacht Glen Shok. Meer nog, de functionaliteit is op die manier ook bruikbaar voor een migratie. ‘Wie van VMware af wil, bijvoorbeeld, kan ‘instant node’ gebruiken om de migratie door te voeren, zonder downtime.’

Andere oplossingen van Panzura zijn onder meer Edge, bedoeld om veilige toegang tot data te bieden zonder nood aan VPN, en Symphony, een platform voor onder andere de doorlichting van data, orkestratie en compliancebeheer. De oplossingen van Panzura zijn te koop via een netwerk van resellers. Ze zijn in principe gericht op organisaties met een datavolume van minstens 25 TB.