Proximus in zee met AWS voor cloud en AI

Amazon Web Services mag de komende jaren cloudinfrastructuur en AI leveren aan de Proximus Groep. Zo wil het haar internationale activiteiten moderniseren en uniformiseren.

Het meerjarig contract komt erop neer dat Proximus diensten van AWS zal afnemen om haar eigen producten op basis van data te verbeteren. Het gaat daarbij onder meer over generatieve AI van AWS voor de producten en diensten van Proximus Global, dat is de tak die de internationale activiteiten van BICS, Telesign en Route Mobile bundelt.

Proximus zegt dat het zo haar gemeenschap van ontwikkelaars ondersteunt door de data-ecosystemen te uniformiseren binnen de belangrijkste diensten en producten van Proximus Global.

Het bedrijf liet eerder al verstaan dat het een grote rol wil spelen op vlak van digitale identiteit en Communication Platform-as-a-Service (CPaaS), mede daarom dat het Route Mobile overneemt en de drie internationale afdelingen nauwer op elkaar wil afstemmen.

Op termijn moet die internationale tak voor extra omzet en winst zorgen, nu het op de Belgische markt op meer concurrentie moet rekenen. In de marge daarvan biedt Proximus voortaan ook haar SaaS-aanbod aan via het AWS Partner Network en de AWS Marketplace.

Afgelopen zomer sloot het ook al een clouddeal met Microsoft, inclusief AI-technologie. Daarbij worden een aantal platformen gemigreerd naar Azure. De deal met AWS lijkt eerder te slaan op het moderniseren en uniformiseren van de wereldwijde cloudinfrastructuur. Het is niet meteen duidelijk of er overlap is tussen die twee.

Meerdere AI-modellen

Proximus zal Amazon Bedrock gebruiken, een beheerde dienst waarbij het via één API toegang geeft tot verschillende AI-modellen van onder meer AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Luma AI, Meta, Mistral AI, poolside (binnenkort), Stability AI en Amazon zelf. Dat geeft het bedrijf ruimte om te experimenteren met AI en mogelijk nieuwe functionaliteiten.

Het einddoel is om met de cloud- AI- en machine learning-capaciteiten van AWS voor meer schaalbaarheid en kostenefficiëntie te zorgen binnen Proximus. Ook moet er op netwerkniveau een omschakeling naar de cloud gebeuren.

‘We zullen onze innovatie-initiatieven versnellen, met name door in te zetten op AI, ML en generatieve AI-oplossingen van AWS, terwijl we blijven voortbouwen op ons bestaande succes met de Protect- en Engage-oplossingen.’ Aldus Proximus CEO Guillaume Boutin in de aankondiging van de samenwerking.