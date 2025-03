Vlaanderen investeert 8,6 miljoen in de aankoop van nieuwe Vlaamse supercomputer

De nieuwe Vlaamse Supercomputer krijgt een plaats op het VUB Green Energy Park in Zellik. Vanaf november moet de computer operationeel zijn.

Het Japanse hightech-bedrijf NEC Deutschland GmbH (NEC), zal de nieuwe Vlaamse Tier1-supercomputer leveren. Vanaf november moet die dan operationeel zijn dp de VUB-Green Energy Park-campus van Zellik (GEP). NEC kwam als beste uit de aanbestedingsprocedure. De Tier1 supercomputer maakt deel uit van een platform aan systemen voor rekenkracht, data-opslag en cloud-toepassingen die het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) aanbiedt aan Vlaamse onderzoekers in kennisinstellingen en bedrijven.

Groene stroom en warmterecuperatie

De supercomputer zal op groene stroom draaien en de warmte die vrijkomt zal via waterkoeling en warmterecuperatie gebruikt worden om de gebouwen op het GEP deels van warmte te voorzien. De supercomputer komt in een speciaal daartoe ontworpen ruimte in het Nexus Data Center van de GEP-site. Daarin is onder meer ook al het datacenter van de VUB en het UZ Brussel ondergebracht. Het is het meest groene en performante datacenter in België. Het gebouw opende pas vorig jaar en veranderde amper een maand later al van eigenaar.

De Tier1-supercomputer is ontworpen om aan de groeiende vraag naar AI in onderzoek en innovatie te voldoen. Maar ook onderzoekers die niet-AI toepassingen gebruiken, zullen er terecht kunnen, zo verzekert Ward Poelmans, afdelingshoofd Scientific Data & Compute (SDC) binnen de Directie ICT van de VUB. Het is trouwens de VUB die het hele traject, vanaf de aanbestedingsprocedure en de toewijzing tot de installatie en ingebruikname in goed tweeënhalf jaar voor elkaar zal krijgen. ‘Bij ons Artificial Intelligence Lab beseffen ze heel goed dat, als wij en andere Vlaamse universiteiten met ons AI-onderzoek willen blijven meedraaien op topniveau, de toegang tot een supercomputer cruciaal is’, voegt VUB-rector Jan Danckaert daar aan toe.

Voor Vlaamse instellingen, overheden en bedrijven

Vanaf november zullen onderzoekers aan de Vlaamse kennisinstellingen rekentijd op de supercomputer kunnen aanvragen. Het gaat dan om alle Vlaamse universiteiten en hogescholen en de door Vlaanderen gesubsidieerde wetenschappelijke een technologische instellingen als VITO, VIB en imec. ‘De Vlaamse supercomputer zal onder meer intensief gebruikt worden voor het doorrekenen van toekomstscenario’s met complexe klimaatmodellen binnen ons interuniversitair consortium van klimaatonderzoeksteams’, zegt professor Wim Thiery (VUB).

Maar ook overheden en zowel grote bedrijven als KMO’s kunnen bij het VSC aankloppen om werk toe te vertrouwen aan de supercomputer. Dat moet dan de doorlooptijd van bepaalde projecten sterk inkorten, wat dan weer gunstig is voor de competitiviteit van de bedrijven. ‘Dankzij de supercomputer kunnen we wetenschappelijk onderzoek versnellen en onze Europese koppositie betreft innovatie en onderzoek verder versterken’, meent Vlaams minister-president Matthias Diependaele.

De financiering werd mogelijk gemaakt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) dat dankzij de Vlaamse overheid 8,6 miljoen euro investeert in de aankoop van de nieuwe Vlaamse supercomputer.