Colt en Eurofiber kondigen strategisch partnerschap aan

Colt Technology Services en Eurofiber zijn een nieuw strategisch partnerschap aangegaan. Doel is om het wereldwijde bereik van Colt uit te breiden via de infrastructuur van Eurofiber, op basis van een zogeheten Hybrid On Net-oplossing. De samenwerking zal nieuwe grootstedelijke netwerken van Colt toevoegen in Bordeaux, Lille en Toulouse en het bestaande netwerk in België en Nederland verder uitbreiden.

Met de Hybrid On Net-oplossing van Colt kunnen zakelijke klanten de voordelen van een eigen (dedicated) glasvezelverbinding ervaren zonder te hoeven investeren in dure en complexe infrastructuur. De oplossing stelt Colt in staat zijn glasvezelnetwerk uit te breiden via de passieve dark fiber van grootstedelijke leveranciers. Het fijnmazige Eurofiber-netwerk biedt ondernemingen vervolgens toegang tot beveiligde netwerkdiensten.

Het nieuwe partnerschap is de volgende stap is het formaliseren en uitbreiden van de band tussen Colt en Eurofiber, die in 2010 begon. ‘Onze samenwerking met Eurofiber in Frankrijk versterkt ons vermogen om uitzonderlijke verbindingen te leveren via ons Colt IQ Network’, zegt Keri Gilder, CEO van Colt Technology Services. Ook Eurofiber-topman Alex Goldblum kijkt uit naar de samenwerking: ‘Het versterkt ons gezamenlijke vermogen om klanten te ondersteunen met de flexibiliteit die ze nodig hebben om te gedijen in de huidige digitale economie.’