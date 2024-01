2023 ‘slechtste jaar ooit’ voor pc-verkoop

Voor het eerst sinds 2006 zijn er op een jaar tijd minder dan 250 miljoen desktops en laptops verkocht. Maar de markt in ons deel van de wereld doet het opmerkelijk goed.

De wereldwijde pc-verkoop steeg in het vierde kwartaal van 2023 met 0,3 procent (jaar op jaar), maar daalde voor het hele jaar met 14,8 procent. Dat zegt marktanalist Gartner op basis van haar eigen onderzoek. In totaal gaat het om 63,3 miljoen toestellen in de afgelopen drie maanden, of 241,8 miljoen voor het hele jaar 2023 ten opzichte van 284 miljoen in 2022.

Daarmee komt de jaarlijkse verkoop voor het eerst sinds 2006 onder de 250 miljoen toestellen. Dat jaar gingen er 230 miljoen stuks over de toonbank. Gartner omschrijft 2023 als ‘het slechtste jaar in de geschiedenis van de pc-verkoop’ door de forse daling op jaarbasis, wat ook het tweede jaar op rij is met een daling van meer dan tien procent.

Stabiel in EMEA

De cijfers verdienen wel enige kadering. Zo doet de markt het een pak beter in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Daar was er in het vierde kwartaal een groei van 8,7 procent, en er was jaar op jaar eveneens groei, al specificeert het bedrijf niet hoeveel.

Waarom ging het in 2023 dan zo slecht? Gartner wijst daarvoor naar twee situaties. Langs de ene kant gaat de verkoop in Azië achteruit, wat vooral te wijten is aan de slechte Chinese economie die de cijfers van de hele regio onderuit haalt en vooral Lenovo treft, dat daar haar grootste afzetmarkt heeft.

Een ander belangrijk element is dat de pc-markt al sinds de covid-pandemie instabiel is. Door wereldwijde lockdowns werd er eerst fors meer verkocht. Dat werd gevolgd door tekorten, te weinig componenten en nadien een overschot. Die mismatch tussen vraag en aanbod weegt op de cijfers.

Gartner is wel van mening dat de bodem nu bereikt is. Het noemt EMEA daarbij als regio die echt representatief is voor de werkelijke markt. ‘De markt in EMEA is representatief voor het gemiddelde van de wereldwijde markt met voorraden die eindelijk onder controle zijn.’ Zegt Mikako Kitagawa, director analyst bij Gartner.‘ Maar dat kan veranderen als de vraag vermindert en de toeleveringsketen mogelijk minder voorraad inslaat, zeker met hoge interesten waardoor het duurder wordt om een voorraad aan te leggen.’

Lenovo blijft de grootste

Kijken we naar de individuele spelers dan blijft Lenovo de grootste pc-verkoper ter wereld, ook al verkocht het vorig jaar 13,5 procent minder toestellen. Het grootste procentuele verlies zit bij Dell (-19,5 procent) en Apple (-18,4 procent). Geen enkele speler gaat er op vooruit.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q23 (Thousands of Units)