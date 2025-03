Brother ontkent dat het printers met goedkope inkt blokkeert

Brother krijgt de laatste dagen kritiek omdat het printers zou blokkeren die niet-officiële inkt gebruiken. Het bedrijf zelf ontkent dat, maar sluit problemen niet uit.

Er duiken online verschillende klachten op over printerfabrikant Brother. Gebruikers klagen dat ze inkt van een derde partij, die doorgaans goedkoper is, gebruiken waarna hun printer weigert te werken, of niet ten volle werkt.

Maar de klachten zelf zijn vrij gespreid. Een YouTuber maakte begin deze week een filmpje over het probleem, maar dat baseerde zich op een Reddit post uit 2022. Ook andere klachten op reddit duiken op, al gaat het telkens om individuele gevallen doorheen de tijd.

Ars Technica contacteerde Brother over de incidenten. Het bedrijf is formeel dat het niet met opzet de printkwaliteit vermindert wanneer er geen Brother Genuine inktpatroon werd gebruik.

Wel nuanceert het dat andere inktcartridges mogelijk wisselende kwaliteit hebben en kan leiden tot problemen. Maar het bedrijf blokkeert de werking ervan niet, of heeft dat niet gedaan via een update. Intussen heeft ook de YouTuber in kwestie de titel van zijn video aangepast en zegt hij dat Brother hem contacteerde om de claims te ontkennen.

Verleden bij HP

De zaak lijkt op dit moment eerder een samenloop van omstandigheden in plaats van een bewuste strategie. Maar het onderwerp heeft wel een historiek. In het verleden weerde concurrent HP zich sterk tegen het gebruik van alternatieve inkt. Het klaagde leveranciers van goedkopere inkt aan (doorgaans zonder succes), werd zelf aangeklaagd door klanten, en zorgde met een update ervoor dat bepaalde printers niet langer werkten met officieuze inkt.

Dat zorgde voor een storm van protest, maar ook voor gebroken vertrouwen. In de nasleep van die heisa werd Brother vaak genoemd als de printerfabrikant die daar niet in meestapte en dus een betrouwbaar alternatief vormde. Wat maakt dat klachten over deze fabrikant nu snel extra aandacht krijgen. Al lijkt het te voorbarig om te zeggen dat Brother actief het gebruik van goedkope inktpatronen tegenwerkt.