Canalys ziet pc-markt herstellen: met dank aan AI

De verkoop van pc’s lijkt zich na bijna twee jaar weer te herstellen. Marktonderzoeker Canalys verwacht dat de markt in het laatste kwartaal van dit jaar met 5 procent zal groeien.

Vooruitkijkend gaat Canalys ervan uit dat het aantal verscheepte pc’s naar verkopers en winkeliers volgend jaar wereldwijd met 8 procent zal stijgen tot 267 miljoen computers en daarmee terugkeren naar het niveau van 2019. Vooral de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) zal de vraag naar nieuwe pc’s stimuleren. Hetzelfde geldt voor de meer geavanceerde Mac-producten van Apple.

Na een langdurige periode van uitgestelde aankopen vanwege onder meer de hoge inflatie zijn de verwachtingen van de pc-industrie hooggespannen. Uit marktonderzoek van Canalys blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde leveranciers verwacht dat de verkoop van Windows-pc’s volgend jaar met 10 procent of meer zal groeien.

AI stuwt vraag naar vernieuwing van pc’s

‘De wereldwijde pc-markt bevindt zich op een duidelijk herstelpad en zal volgend jaar terugkeren naar het niveau van 2019’, zegt Canalys-analist Ben Yeh. ‘De impact van AI op de pc-industrie zal groot zijn, met toonaangevende spelers in OEM’s, processorfabrikanten en leveranciers van besturingssystemen die zich in 2024 allemaal richten op het leveren van nieuwe modellen die geschikt zijn voor AI. Deze initiatieven zullen de vraag naar vernieuwingen versterken, met name in de commerciële sector’, aldus Yeh.

Het totale aandeel van pc’s die geschikt zijn voor AI zal in 2024 naar verwachting ongeveer 19% bedragen. Dit is inclusief alle Mac-producten uit de M-serie en het nieuwe aanbod dat wordt verwacht in het Windows-ecosysteem. Maar als de AI-functionaliteit verder blijft evolueren aan een razend tempo en er meer overtuigende (zakelijke) toepassingen ontstaan, dan acht Canalys het niet onmogelijk dat de pc-markt nog sneller aantrekt dan het nu voorspelt.

HP voorspelde al groei in 2024

In oktober maakte HP-CEO Enrique Lores al duidelijk dat hij zich over de slabakkende pc-markt weinig zorgen maakt. ‘We hadden rekening gehouden met een mindere vraag voor dit jaar. Maar we zijn er van overtuigd dat in 2024 de pc-markt opnieuw zal groeien’, noteerde Data News toen een uitspraak van Lores.