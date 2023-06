Intel steekt miljarden in Poolse en Israëlische fabriek

Het Amerikaanse chipconcern Intel trekt 4,2 miljard euro uit voor de bouw van een grote fabriek voor het assembleren en testen van chips in het Poolse Wroclaw. In Israël gaat het om een investering van 25 miljard dollar (22,8 miljard euro).

Volgens de topman zal de fabriek werk gaan bieden aan ongeveer 2000 mensen vanaf 2027 en zullen er indirect ook duizenden banen ontstaan, zoals bij toeleveranciers. Intel heeft ook plannen om in het Duitse Maagdenburg een fabriek te bouwen waar wafers voor chips zullen worden geproduceerd. Dat zijn de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Gelsinger zei dat met die investeringen in Europa de toeleveringsketens in de chipindustrie versterkt zullen worden. De Europese Unie heeft een miljardenproject opgezet om de eigen chipproductie te versterken om zo minder afhankelijk te worden van Aziatische leveranciers.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had eerder op de dag de investering van Intel in zijn land al op Twitter aangekondigd. Intel zal subsidies van de Poolse overheid krijgen voor de bouw van de fabriek. Hoeveel is niet bekend

Israël

In Israël heeft Intel al een chipfabriek, maar daar doet het met 25 miljard dollar de grootste investering ooit voor het land.

Volgens het princiepsakkoord gaat Intel een fabriek bouwen in Kiryat Gat, in het zuiden van het land, zo deelde het ministerie van Financiën mee. De fabriek moet in 2027 de deuren openen en eveneens duizenden jobs verschaffen. Volgens het ministerie zal het nog weken duren vooraleer het akkoord wordt gefinaliseerd. Netanyahu begroet in dezelfde mededeling de grootste investering van een internationale onderneming in de geschiedenis van Israël.

“Dit is een grote blijk van vertrouwen in de Israëlische economie”, zo voegde de premier toe voor aanvang van de wekelijkse bijeenkomst van zijn regering in Jeruzalem. Volgens het princiepsakkoord zal het belastingtarief van Intel in Israël stijgen van de huidige 5 tot 7,5 procent. In ruil krijgt de Amerikaanse multinational subsidies ten belope van 12,8 procent van de uitgaven, in overeenstemming met de Israëlische wet om buitenlandse investeringen aan te lokken.

Intel is al sinds de jaren zeventig aanwezig in Israël, waar het bedrijf zo’n 12.000 medewerkers heeft. In 2017 legde Intel nog meer dan 15 miljard euro op tafel voor Mobileye, een Israëlisch bedrijf dat technologie ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s.