Miljardensubsidie voor Franse chipfabriek STMicroelectronics en GlobalFoundries

De Franse overheid zal een nieuwe fabriek voor computerchips in Crolles, bij Grenoble in het zuidoosten van het land, royaal steunen. Volgens de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, krijgt de nieuwe fabriek een subsidie van 2,9 miljard euro.

Het hele project kost bijna 7,5 miljard euro, goed voor een van de grootste industriële projecten van de jongste decennia bij onze zuiderburen, met uitzondering van projecten in de nucleaire sector, aldus Le Maire. De chipfabriek is een initiatief van STMicroelectronics en GlobalFoundries.

De miljardensubsidie, zowat de grootste in vijf jaar voor een Frans bedrijf, wordt gefinancierd via het plan ‘France 2030’. Dat voorziet in totaal in zowat 5,5 miljard euro voor de sector van de halfgeleiders. Europa wil met de ‘Chips Act’ deze industrie weer meer op eigen bodem brengen na de grote chiptekorten tijdens en na de coronapandemie. Europa wil zo ook de afhankelijkheid van het Verre Oosten verminderen. Maar het bouwen van dergelijke fabrieken kost veel tijd en ontzettend veel geld.

Auto-industrie en IoT

De chipfabriek in Crolles zal de Europese productiecapaciteit met zo’n 6 procent doen toenemen, aldus de Franse minister van Economie. Concreet gaat het voor Frankrijk om 620.000 wafers per jaar, tegen 2028. De halfgeleiders in Crolles zijn in de eerste plaats bestemd voor de auto-industrie, maar ook voor het Internet of Things of voor industriële machines. In de fabriek zullen circa 1.000 mensen tewerkgesteld worden.