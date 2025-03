MWC 2025: Lenovo toont laptops met uitvouwbaar scherm en zonnepanelen

Lenovo stelt haar vernieuwde laptops voor consumenten en zakelijke gebruikers voor. Maar het onthult ook enkele concepten met uitvouwbare schermen en ingebouwde zonnepanelen.

Dubbel zoveel schermruimte

Onder de naam ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept toont het bedrijf een laptop met een uitvouwbaar OLED-scherm waardoor je van 13 naar 18,1 inch kan gaan, handig voor wie meer werkruimte nodig heeft op een mobiel toestel. Het doet dat door één groot 18,1 inch scherm te voorzien dat je dubbel kan plooien om het compacter te maken.

Heel veel details over Codename Flip geeft Lenovo niet prijs. De bedoeling is om te tonen wat het kan. Is de interesse groot genoeg, dan komt het toestel mogelijk op de markt, maar of dat gebeurt, aan welke prijs of specificaties, is op dit moment speculatie. Het model dat Lenovo toont heeft een Intel Core Ultra 7 processor en 32 gigabyte LPDDR5X geheugen met PCIe SSD opslag en Thunderbold 4-poorten.

Data News kon de Codename Flip even van dichtbij bekijken en we zien daarbij een heel gewone laptop, maar met een abnormaal hoog scherm. De business case is makkelijk te maken: zelfs op verplaatsing kan extra schermruimte van pas komen, en door in de hoogte te werken is dat ook bruikbaar op het vliegtuig of op drukke plaatsen. Tegelijk kan je het scherm zowel verticaal solo gebruiken, als in een tentvorm in share-modus.

Of dat ook stijlvol is, is een andere vraag. Ook de afwerking van de conceptlaptop kan nog iets beter, zo zie je bij het volledig rechtop plooien wel een kleine bobbel op de plooi, en ook langs de zijkant zie je het scherm een beetje uit het laptopframe komen (zie fotoslider). Maar wat ons nog het meest zorgen baart is dat de helft van het scherm steeds aan de buitenkant zit. Dat maakt het meer gevoelig voor schade dan een laptop die dichtklapt. Maar als concept is het ongetwijfeld een van de interessantere nieuwigheden op MWC.

Add-on schermen

Voor wie geen volledig scherm wil, stelt Lenovo de modulaire Magic Bay addons voor, opnieuw als concept. Dit zijn een reeks accessoires, vooral schermen, die je aan de bovenkant van je laptop vastklikt en vervolgens integreren met je Lenovo-pc.

Zo denkt Lenovo na over een tweede (volledig) laptopscherm dat je kan opklikken, het Magic Bay Dual Display Concept. Of een 13,3 inch kleiner scherm (dat de naam Magic Bay 2nd Display meekrijgt). Dat ziet er uit alsof je een kleine e-reader aan je gewoon scherm vastschroeft, maar kan nuttig zijn wanneer je naast je hoofdscherm een mail of een PDF open moet hebben.

In het verlengde daarvan heeft het ook de Magic Bay “Codename Tiko” en de “Codename Tiko Pro”. Die eerste is vooral een gimmic: een scherm/camera die uw gemoedstoestand kan inschatten en een soort AI-gezelschapsdier moet zijn.

Lenovo Magic Bay “Codename Tiko” © Pieterjan Van Leemputten

Van de Tiko Pro zijn we meer fan. Dit is een klein schermpje van een paar centimeter hoog dat bijvoorbeeld een aantal snelkoppelingen kan weergeven, of voor gamers extra info moet geven over de CPU/GPU belasting. Of kan dienen om de nota’s van slides af te lezen, of om te gebruiken als autocue. In praktijk werkt het als een tweede scherm, dus je kan alles op het scherm gewoon met je muis bedienen.

Zonnepanelen voor je laptop

Wie schrik heeft om zonder batterij te vallen kan opgetogen zijn met de Yoga Solar PC Concept. Een Yoga-toestel (de consumentereeks van Lenovo) dat op zijn achterkant 64 kleine zonnepanelen heeft verwerkt.

Lenovo benadrukt dat het de batterij niet wil vervangen, maar het toestel zo wel meer autonomie wil geven. Volgens het bedrijf werken de cellen zodanig efficiënt dat je met twintig minuten zonlicht tot een uur video kan bekijken.

Extra indrukwekkend is dat de laptop niet dikker lijkt te zijn dan een doorsnee toestel. Het model dat Lenovo toonde was (dichtgeklapt) 15 millimeter dik, het scherm zelf is even dun als dat van een andere laptop, en het toestel weegt amper 1,22 kilo.

3D zonder bril, met bedieningsring

Lenovo kijkt ook naar nieuwe manieren om om te gaan met pc’s. Het toont zo, opnieuw als concept, een ThinkBook laptop die 3D toont die je zonder bril kan bekijken. Dat is leuk, maar we worden niet omvergeblazen. Wel zijn we onder de indruk van de bijhorende ring. Die laat toe om een 3D-model te draaien of in te zoomen naargelang de bewegingen met de ring. Data News kon dat even proberen en hoewel het wat oefenen vraagt, lukt dat vrij intuitief.

Daarnaast toont het bedrijf ook haar Hybrid Dimensional 34 inch curved monitor. Opnieuw een concept waarbij je een groot scherm hebt dat zowel in 2D als 3D kan werken en dat tegelijk. Zo kan je kiezen om je videogesprekken in 3D te doen en je tekstverwerking in 2D. Handig, maar zeer niche.

Binnenkort wel te koop: nieuwe ThinkPads

In de categorie ‘toestellen die in de nabije toekomst wel te koop zijn’, stelt het bedrijf ook enkele nieuwe telgen in haar zakelijke ThinkPad-reeks aan. Zo is er de ThinkPad X13 Gen 6, de ThinkPad T14s 2-in-1 en de ThinkBook 16p Gen 6. Tegelijk krijgen bestaande modellen van de ThinkPad T en ThinkPad E-reeks en de ThinkBook 13 2-in-1 Gen 5 een opfrissing met iets modernere specificaties.

ThinkPad T14s 2-in-1

Zoals de naam aangeeft is dit een 14 inch laptop die ook om te draaien is tot tablet en daarmee is het de eerste van dit type in de T-reeks. Binnenin zit een Intel Core Ultra chip (verschillende configuraties) en er kan tot 64 gigabyte RAM in en tot 1 terabyte opslag (PCIe Gen 5×4). Het toestel weegt 1,4 kilo en heeft een 58Wh batterij. De ThinkPad T14s 2-in-1 is te koop vanaf juni vanaf 1.649 euro, exclusief btw.

Daarnaast komt er ook een gewone ThinkPad T14s (gen 6), hier heb je de keuze tussen verschillende Intel- en AMD-configuraties. Die zijn vanaf april beschikbaar vanaf 1.999 euro (exclusief btw). In juni komen er bijkomende modellen die beginnen bij 1.549 euro (exclusief btw). Ook is er een nieuwe ThinkPad T14 Gen 6, die is in mei te koop vanaf 1.549 en biedt vergelijkbare specificaties, maar heeft onder meer ruimte voor SSD-opslag die tot 2 terabyte gaat.

ThinkPad X13 Gen 6

Met slechts 933 gram mikt Lenovo hier op de professional die niet te veel gewicht wil meesleuren. Dit 13,3 inch toestel kan tot 64 gigabyte RAM en tot 2 terabyte opslag bevatten en is zowel als Intel (Core Ultra 7 200H en 200U) als AMD (Ryzen AI Pro 300 Series) beschikbaar vanaf juni 2025 vanaf 1.399 euro (exclusief btw).

ThinkBook 16p Gen 6

Met de 16p mikt Lenovo op de power users. Naast een 16 inch scherm met 3,2K display beschikt de laptop zowel over een NPU als een stevige grafische kaart (Nvidia GeForce RTX 5070) en dat in een behuizing van slechts 2,2 kilo. Dit toestel verschijnt midden dit jaar vanaf 2.999 euro. Dat is niet goedkoop, maar tegelijk is die prijs relatief als je weet dat een RTX 5070 voor je desktop al vlot rond de 900 euro ligt (en in praktijk vaak duurder wordt verkocht).

Consumententoestellen

Tot slot komt de grootste laptopbouwer ter wereld ook met een update van haar consumentereeks Yoga. De rode draad doorheen die toestellen is vooral dat ze beter geschikt zijn voor AI-functies. Dat is dan in eerste instantie voor sommige taken van Copilot van Microsoft.

Lenovo Yoga Pro 9i en 7i Aura Edition

De 9i en 7i zijn beiden Intel Core Ultra 9 laptops waarbij de eerste is uitgerust met een 16 inch scherm en een Nvidia GeForce RTX 5070 grafische kaart. Het werkgeheugen kan oplopen tot 64 gigabyte RAM en er is plaats voor 1 TB PCIe SSD (Gen 4 M.2). Alles in totaal goed voor een gewicht vanaf 1,93 kilo en een prijskaartje (opnieuw vanaf) 1.699 euro inclusief BTW.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition © Pieterjan Van Leemputten

Let wel op: dat is waarschijnlijk zonder de RTX 5070 grafische kaart. Lenovo noemt die als de hoogst beschikbare optie, niet als de enige configuratie.

De Yoga Pro 7i is een 14 inch laptop met dezelfde CPU, maar zonder aparte GPU. Hier kan je configureren tot 32 GB RAM en tot 1 terabyte M.2 opslag (SSD). De Yoga Pro 7 (zonder ‘i’) heeft een vergelijkbare configuratie maar dan met een AMD Ryzen AI 9 365. Alle drie de toestellen hebben een batterij van 84 WHr.

Yoga Slim 7 en Yoga 7 2-in-1

Als het lichter mag zijn dan belanden we bij deze toestellen. De Slim 7 heeft een OLED-scherm van 14 inch en belooft een batterijduur van 22,5 uur op een AMD Ryzen AI 350 processor en een 70 WHr batterij en dat met slechts 1,22 kilo. De Yoga Slim 7 is verkrijgbaar vanaf maart voor een startprijs van 999 euro.

De Yoga 7 2-in-1 is zowel in laptop- als tabletmodus bruikbaar en heeft dezelfde chip en batterij als de gewone Slim 7, maar is met 1,38 gram iets zwaarder. De Yoga 7 2-in-1 is te koop vanaf maart vanaf 599 euro (14 inch) of 1.299 euro (16 inch en 1,79 kilo).

Lenovo IdeaPad Slim 3x (15 inch)

Tot slot is er ook een laptop met een Snapdragon X processor onder de naam IdeaPad Slim 3X. Deze 15 inch laptop weegt 1,6 kilo, kan tot 24 gigabyte RAM bevatten en kan naast de 1 terabyte SSD (M.2) ook een tweede SSD tot 1 terabyte ondersteunen. Hier is het vooral bijzonder dat het toestel na vijftien minuten opladen twee uur kan gebruikt worden.

De IdeaPad Slim 3X is vanaf maart te koop en begint bij 599 euro.