Negen Europese landen waaronder België gaan halfgeleidersector versterken

Negen Europese landen, waaronder België en Nederland, slaan de handen in elkaar om de Europese halfgeleiderindustrie te versterken. De ‘Semicon Coalition’ kan rekenen op steun van de Europese Commissie.

Onder leiding van de Nederlandse minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) is de zogenoemde Semicon Coalition opgericht. De coalitie, bestaande uit België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje, richt zich op het versnellen van innovatie, het uitbreiden van de Europese positie in de waardeketen en het sneller naar de markt brengen van nieuwe technologieën. De noodzaak lijkt duidelijk: halfgeleiders vormen de basis van vrijwel alle moderne technologie, van smartphones tot industriële machines.

‘Strategische noodzaak’

Het versterken van de Europese positie rond halfgeleiders is niet alleen een economische prioriteit, maar ook een strategische noodzaak voor het behoud van welvaart en veiligheid, zo stellen de negen landen in een communiqué. Betere samenwerking moet helpen om de Europese autonomie, weerbaarheid én het verdienmodel te verbeteren. De coalitie gaat voor haar doelen ook samenwerken met de Europese Commissie. Het mag ook duidelijk zijn dat de Semicon Coalition kadert in de huidige geopolitieke context, waarbij de Europese landen minder afhankelijk willen zijn van andere regio’s.

De Semicon Coalition past ook binnen het Europese beleid om meer te investeren in de halfgeleidersector. Met initiatieven zoals de EU Chips Act, die 43 miljard euro beschikbaar stelt, probeert Europa – eigenlijk al sinds 2022 – de concurrentie aan te gaan met grootmachten als de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Het voornemen om eigen, Europese fabrieken te bouwen kreeg wel een klap nadat Intel in september een uitstel van twee jaar aankondigde.

De ambitie blijft wel groot: de productiecapaciteit binnen de EU uitbreiden, de positie van Europese wereldspelers versterken en investeren in voldoende opgeleid personeel. De vraag is of deze gezamenlijke inspanningen voldoende zullen zijn om Europa een leidende rol te laten spelen in de mondiale halfgeleiderindustrie. De komende jaren zullen uitwijzen of de nieuwe Semicon Coalition haar ambities kan waarmaken.