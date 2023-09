Oracle komt met Java 21 en digitale assistent voor gezondheidszorg

Oracle heeft een spraakgestuurde digitale assistent gemaakt voor de gezondheidszorg. Daarnaast rolt het bedrijf ook de nieuwste versie van Java uit, nummer 21 ondertussen.

Oracle stapt mee op de trein van generatieve kunstmatige intelligentie met een Clinical Digital Assistant. Dat kondigt het bedrijf aan op zijn Oracle Health Conference in Las Vegas. De assistent zal worden geïntegreerd in de gezondheidssoftware van Oracle en moet daar bepaalde administratieve taken automatiseren. Een en ander moet overbevraagde gezondheidswerkers meer tijd geven om aan hun eigenlijke patiënten te spenderen.

Generatieve AI gaat door een grote hype dit jaar. Bedrijven van Microsoft tot Salesforce zijn begonnen met het inbouwen van chatbots die draaien op grote taalmodellen. Dat is met Oracle dus niet anders. In de gezondheidszorg ligt de technologie echter gevoelig, omdat er vaak wat terughoudendheid is over vertrouwen in AI, en over de privacy van patiënten.

Bedoeling van de assistent is alvast om informatie uit verschillende systemen op te halen en te combineren, zodat gezondheidswerkers sneller een overzicht krijgen van bijvoorbeeld voorgaande behandelingen en testresultaten. De assistent is te bedienen via tekstcommando’s of via spraak. Het geheel werkt bovenop het Digital Assistant platform van Oracle.

Java 21

Naast de digitale assistent voor gezondheidszorg rolt Oracle overigens ook een nieuwe versie van Java uit. Versie 21 van de programmeertaal werd voorgesteld op Oracle Cloudworld, ook deze week in Las Vegas, en de eerste kits zijn ondertussen beschikbaar voor ontwikkelaars. De update bevat verbeteringen rond prestaties, stabiliteit en beveiliging. Java 21 introduceert verder onder meer virtuele ‘threads’ op het Java-platform zelf, een generationele Z Garbage Collector om verschillende generaties van objecten te behouden, en stringsjablonen voor het ontwikkelen van Java-programmas.

Opvallend is ook dat Oracle de ondersteuningsperiode voor Java 21 heeft verlengd tot acht jaar. Op die manier moeten bedrijven applicaties langer in productie kunnen houden.