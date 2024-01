Paul Saleh wordt vierde Atos-CEO op ruim twee jaar tijd

Voormalig financieel topman Paul Saleh gaat Atos leiden. Hij wordt de vierde CEO van het Franse techbedrijf dat nog steeds in zwaar weer zit.

Saleh werkt sinds augustus 2023 voor Atos. Daarvoor was hij onder meer CFO bij CSC/DXC, bij Sprint Nextel waar hij ook even CEO ad interim was. Hij was voor Atos ook CEO bij Gainwell Technologies en werkte eerder voor Disney. Jacques-Francois de Prest wordt de nieuwe CFO.

Nu is hij de volgende CEO bij Atos, een lijst die jaarlijks langer lijkt te worden. In oktober 2021 vertrok Elie Girard die moest opstappen na verschillende problemen, waaronder de mislukte overname van DXC Technology. Hij werd in januari 2022 opgevolgd door Rodolphe Belmer die amper zes maanden later zijn vertrek aankondigde na meningsverschillen met de raad van bestuur.

Belmer werd tegen oktober vorig jaar opgevolgd door een Belg, Yves Beernaert. Van hem was al duidelijk bij het begin dat hij later zou doorschuiven naar het afgesplitste Eviden. Nu is de leiding van Atos in handen van Saleh. Rond dezelfde tijd als de aanstelling van Beernaert, er bij Atos met Jean-Pierre Mustier ook voor een nieuwe voorzitter gekozen.

Saleh gaat een bedrijf in moeilijkheden leiden. Atos zit nog altijd in transitie, maar ook de verkoop van Tech Foundations loopt vertraging op. Die naam bundelt de traditionele IT-dienstverlening zoals datacenters en digital workplace, die minder winstgevend zijn. De gesprekken met EPEI van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky lopen langer dan verwacht.

Tegelijk kondigt de nieuwe CEO meteen aan dat het bedrijf zijn cashflowdoelstellingen voor de tweede helft van het jaar niet zal halen. Saleh zegt dat de verkoop van Tech Foundations, net zoals de verkoop van de big data & security activiteiten aan Airbus, en de herfinanciering van het bedrijf de prioriteiten zijn.