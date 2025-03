Honor investeert 10 miljard dollar in AI-ontwikkeling

De Chinese smartphonemaker Honor zal de komende vijf jaar 10 miljard dollar besteden aan de ontwikkeling van AI voor zijn smartphones én andere devices.

Het in Shenzhen (China) gevestigde bedrijf wil niet langer voornamelijk een smartphonebedrijf zijn, maar een volledig ecosysteem ontwikkelen van pc’s, tablets en wearables mét AI als belangrijke rode draad. Dat zei CEO Li James in een toespraak op de Mobile World Congress (MWC) beurs in Barcelona.

De aankondiging van Honor komt midden in een hausse aan Chinese AI-investeringen: een bal die aan het rollen gebracht werd door AI start-up DeepSeek met goedkopere grote taalmodellen (LLM’s).

Honor – een voormalige Huawei-afdeling – zakte vorig jaar in het thuisland van de tweede naar de vierde plaats qua aantal verscheepte smartphones. Volgens marktonderzoeker IDC is het net het voormalige moederbedrijf Huawei dat marktaandeel inpikt van Honor. Ook Vivo is in China aan een opmars bezig.

Honor bereidt zich daarnaast verder voor op een beursgang, zo bevestigde de topman in zijn speech op MWC. In december zei Honor nog dat het een herstructurering van de aandeelhouders had afgerond waardoor het bedrijf dichter bij een beursgang kwam. In augustus vorig jaar meldde persbureau Reuters nog dat Honor veel steun krijgt van de lokale overheid van Shenzhen voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook belastingvoordelen en steun voor uitbreiding naar het buitenland. Honor is ook in België meer en meer actief.