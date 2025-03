In mei valt het doek over Skype

Microsoft trekt de stekker uit internetbeldienst Skype. Op 5 mei zal Skype na ruim twee decennia niet meer beschikbaar zijn. Microsoft vraagt gebruikers om over te schakelen op Teams.

Skype werd opgericht in 2003 en had op zijn hoogtepunt honderden miljoenen gebruikers. Het was jarenlang het dominante platform om mensen over het internet te bellen. Skype maakte op die manier ook VoIP populair onder het brede publiek. Maar de laatste jaren heeft het programma moeite gehad om concurrenten als Zoom en Slack bij te houden. De neergang van Skype kwam onder meer doordat de onderliggende technologie van de dienst niet geschikt was voor het smartphonetijdperk.

Microsoft kocht Skype in 2011 voor 8,5 miljard dollar, op dat moment zijn grootste aankoop ook. Het bedrijf bood op die manier meer dan concurrenten Google en Facebook, die ook interesse hadden. De dienst had toen ongeveer 150 miljoen maandelijkse gebruikers, in 2020 was dat aantal gedaald tot ongeveer 23 miljoen.

Microsoft heeft niet gedeeld hoeveel gebruikers Skype nu nog heeft, maar degenen die er nog zijn, zullen worden overgezet naar Teams. In eerste instantie zullen ze in de komende weken allemaal de mogelijkheid krijgen om op Teams in te loggen met hun Skype accounts. Op die manier zullen ze ook hun contacten en data kunnen exporteren. Teams, Microsofts nieuwere vergaderplatform dat ook online video en beldiensten aanbiedt, heeft ongeveer 320 miljoen actieve maandelijkse gebruikers.