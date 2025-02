Microsoft experimenteert met gratis Office met advertenties

Sommige gebruikers kunnen een gratis lokale versie van Office installeren met advertenties. Maar die komt met flink wat beperkingen.

Vandaag heeft Microsoft al een gratis online versie van Office. De huidige test gaat over een lokaal geïnstalleerde versie van Word, Excel en PowerPoint. Sommige mensen krijgen het aanbod op de website van Microsoft 365, meldt Beebom.

Maar het aanbod komt met heel wat beperkingen. Zo zijn enkel de basisfuncties van Office beschikbaar en zijn er geen AI tools. Ook kan je alleen maar documenten bewerken, bewaren of aanmaken in OneDrive. Het is uiteraard niet moeilijk om documenten van je pc in het OneDrive-mapje te zetten, maar het is wel een manier van Microsoft om gebruikers beter vertrouwd te maken met de cloudopslag. Aan de rechterkant duiken in de apps zelf ook videoadvertenties op, weliswaar zonder geluid.

Microsoft testte de afgelopen jaren met wisselend succes advertenties in Office en Windows. Maar het idee gaat al bijna twintig jaar mee. In 2008 al gaf een toenmalige topman van het bedrijf aan dat advertenties een piste zijn om voor software te laten betalen.

Alternatieven

Wie basisfuncties van Word, Excel of PowerPoint wil zonder reclame en zonder er voor te betalen kan wel al jaren terecht bij de open source tegenhanger LibreOffice. Tot voor kort kon je ook Wordpad gebruiken als basisversie van Word, maar die werd vorig jaar geschrapt uit Windows 11. Online kan je naast Office Online onder meer terecht bij Google voor een alternatieve tekstverwerker (Docs), spreadsheet (Sheets) of presentatietool (Slides).