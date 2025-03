Microsoft stapt af van Remote Desktop-app

Ondersteuning voor de Remote Desktop-app voor Windows stopt op 27 mei. De ingebouwde functie in Windows 11 blijft wel bestaan.

De Remote Desktop-app (die je in de Microsoft Store vindt) laat je toe om vanop afstand in Windows apps en pc’s in te loggen vanop een ander toestel. Denk dan bijvoorbeeld aan het ophalen van bestanden op een andere laptop, of aan de manier waarop veel helpdesks vanop afstand proberen computerproblemen bij gebruikers op te lossen. De functie geeft je veel controle over een toestel en is om die reden ook populair bij hackers, die er kwetsbaarheden in zoeken.

De app wordt vanaf mei nu vervangen door de bredere ‘Windows’-app. Die bestaat sinds 2024 en werkt als ‘een enkele gateway voor Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box en meer’. Je kan de app bijvoorbeeld gebruiken om van een tablet, smartphone of browser met een Windows-pc te connecteren. Om dat vanuit een andere Windows-pc te doen, kan je overigens best gewoon de ingebouwde Remote Desktop blijven gebruiken. Die blijft namelijk bestaan.

De app verdwijnt op 27 mei uit de Microsoft Store en ondersteuning stopt dan ook. Tegen dan moeten gebruikers gemigreerd zijn, want Microsoft zal dan ook links naar verschillende platformen vanuit de app blokkeren.