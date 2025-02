Microsoft wil Office+Teams duurder maken om Europese boete te vermijden

In het onderzoek rond concurrentiebelemmering door Microsoft, speelt het bedrijf met het idee om de combinatie van Office en Teams duurder te maken. Dat moet concurrenten een betere positie geven.

Teams werd aanvankelijk gratis meegeleverd met Office, wat vijf jaar geleden al klachten uitlokte van onder meer Slack (inmiddels in handen van Salesforce) en het Duitse Alfaview. Die keuze maakt immers dat anderen moeilijker kunnen concurreren met Teams.

In 2023 ontkoppelde Microsoft de Teams app al van Office, waarbij Office twee euro per maand minder kostte. Een losstaande Teams-app kost sindsdien vijf euro per maand.

Nu zou Microsoft volgens meerdere bronnen van Reuters aan de Europese Commissie hebben voorgesteld om de prijs van Office en Teams gecombineerd verder op te trekken. Zo wil het verder onderzoek en een boete van de Europese Commissie vermijden.

Daarnaast wil het bedrijf ook werk maken van betere interoperabiliteit zodat andere spelers beter kunnen concureren. Details hiervoor worden niet gegeven. Maar zoiets kan bijvoorbeeld gaan over hoe apps zoals Slack beter kunnen integreren met Office.

Later deze week moet de Europese Commissie beslissen of het de markt verder gaat bestuderen. Maar één bron van Reuters merkt op dat het accepteren van het voorstel van Microsoft ook bij de Commissie ruimte zou vrijmaken om te werken aan andere onderzoeken tegen Apple of Google.