‘Donkere modus’ bespaart minder batterij dan gedacht

De ‘donkere modus’ waarmee je scherm minder licht uitstraalt, bespaart minder dan gedacht. Dat wijst een klein onderzoek van de BBC uit.

De omroep vergeleek voor het onderzoek de lichte en donkere versies van één van zijn webpagina’s op een oude laptop, en stelde vast hoe een al te menselijke reactie het verschil uitwiste. Meer nog: aangezien de meeste testpersonen bij donkere modus de helderheid van het scherm hoger zetten, verbruikten ze zelfs meer dan in lichte modus.

De conclusie is dan ook even helder: claims over de energie-efficiëntie van de donkere modus zijn in het echte leven waarschijnlijk overroepen. Zeker als al wat verouderde hardware wordt gebruikt, en mensen aan het stuur zitten. ‘Met de donkere modus voor hen, verhoogde 80 procent van de deelnemers de helderheid naar een niveau dat significant hoger was dan de lichte modus’, schrijft de BBC in een blogpost over het onderzoek. Dat gebruikte echter maar tien mensen, wat de statistische impact beperkt. De zender wees er ook op dat het interessant zou zijn om dezelfde studie uit te voeren met OLED-schermen, die een hogere contrastwaarde hebben, en dus gemakkelijker te lezen in donkere modus met minder helderheid. Ook ging het onderzoek niet in op de invloed van webdesign op deze kwestie.