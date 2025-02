Elon Musk wil internationaal ruimtestation “zo snel mogelijk” naar beneden

‘Het internationaal ruimtestation ISS kan maar beter zo snel mogelijk gesloten worden’. Dat zegt Elon Musk op zijn eigen megafoon X. Het einde van het ruimtetuig is normaal gezien voorzien voor 2030, maar als het van de ‘First Bro’ afhangt mag dat al in 2027 zijn.

Het ISS, een gezamenlijk project van de VS, Europa, Canada, Rusland en Japan, roteert al sinds 1998 rond de aarde, en is langzamerhand aan zijn laatste jaren toe. Gepland werd dat het in 2030 zou worden afgeschreven, om vanuit een lagere baan op te branden in de atmosfeer en deels in de oceaan te vallen. Het contract voor die laatste rit werd binnengehaald door SpaceX van Musk, die zich nu persoonlijk met het dossier moeit.

‘Het is tijd om te beginnen met de voorbereidingen’ laat de ondernemer op X weten. ‘Het internationaal ruimtestation heeft zijn doel gediend. Het heeft nog heel weinig nut. Laten we naar Mars gaan.’ Wanneer een volger vraagt wanneer het zover is klinkt het: ‘De beslissing ligt bij de president, maar het is mijn aanbeveling om het zo snel mogelijk te doen. Ik raad aan over twee jaar.’

Timing NASA doorkruist

Gezien het internationale karakter klopt het niet dat Amerikaans president Trump hier alleen over kan beslissen. De einddatum van 2030 is gezamenlijk overeengekomen. Het is de bedoeling dat het ISS wordt vervangen door commerciële ruimtestations, die in een lagere baan om de aarde zullen draaien. Hiervoor kunnen bedrijven voorstellen indienen bij NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, die hen zal bijstaan in de ontwikkeling ervan. Ook in deze stations zal wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Het voornemen van Musk doorkruist de timing van NASA dat hoopte minstens één van die stations gelanceerd te zien voor het ISS neergehaald wordt.

Het is niet duidelijk wat Musk tot zijn oproep heeft bewogen. Ze komt wel erg kort na een rel met de Deense ESA-astronaut Andreas Mogensen, die in 2023 naar het ISS vloog. Hij had Musk op het verkopen van leugens gewezen toen die beweerde dat de regering Biden twee NASA-astronauten doelbewust maanden had laten zitten op het ISS.