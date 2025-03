Daar is de Google Pixel 9a: nu ook officieel maar met vertraging

De Pixel 9a smartphone is nu ook officieel voorgesteld maar een ‘kwaliteitsprobleem met een component’ zorgt voor vertraging. Pre-orders zijn daarom nog niet mogelijk.

Een grote verrassing is het niet bepaald – zowat alles was al gelekt – maar Google heeft nu ook officieel de Pixel 9a smartphone voorgesteld: de budgetvariant van de 9-reeks. Vergeleken met de 8a kan de 9a prat gaan op een groter en beter scherm: 6,3 inch, 35% meer helderheid en een adaptieve refresh rate tot 120 Hz.

Binnenin zien we de Tensor G4 chip van Google: dat is exact dezelfde als diegene die ook in de Pixel 9 terug te vinden is. Aan de buitenkant zit de 9a wel in een ander jasje met een plat profiel – geen camerabalk dus die uitsteekt over zowat de hele breedte – en afgeronde hoeken. De camera’s zitten in de 9a dus wel ingewerkt in het toestel zelf. Het gaat dan om een dubbele camera op de achterkant: een 13 MP ultrawide camera en een 48 MP hoofdcamera. Mooi is dat er nu ook een macrofocus beschikbaar is, al zal de praktijk moeten uitwijzen hoe goed die is om kleinere details vast te leggen in foto’s en video’s.

‘Kwaliteitsprobleem met component’

Op zo’n praktijktest wordt het trouwens nog wat langer wachten. Op de valreep kregen we van Google te horen dat een testexemplaar later geleverd wordt én dat de beschikbaarheid van het toestel verder doorgeschoven wordt naar een nog nader te bepalen datum ‘begin april’. Een reden gaf het bedrijf ons niet, maar de gespecialiseerde website 9to5Google kreeg van Google wel te horen dat sommige toestellen kampen met een ‘kwaliteitsprobleem van een component’. Meer informatie geeft het bedrijf niet, maar het betekent wel dat pre-orders voorlopig nog niet mogelijk zijn.

Google Pixel 9a: in vier kleuren

Volop AI

De Pixel 9a mag dan wel een middenklasser zijn: hij krijgt wel een hele hoop AI-fcuntionaliteiten mee die we ook in de topmodellen zien. Denk dan Circle to Search, of de Add Me functie bijvoorbeeld om mensen uit twee foto’s samen te voegen in één foto. Of ‘Best Take’ die uit een reeks foto’s alle glimlachen samenvoegt tot één groepsfoto waarop iedereen lacht. En ook de bewerkingstools om foto’s aan de hand van AI te verbeteren of aan te passen, zijn van de partij.

Een nieuw snufje dat er aan komt in de 9a is dat je de AI van Gemini Live ook je camerafeed kan laten zien en met hem/haar praten over de wereld om je heen. Gemini Live krijgt met andere woorden ook ogen.

Met meer dan 30 uur batterijduur en tot wel 100 uur met Extreme Battery Saver, biedt de Pixel 9a volgens Google ook de beste batterijprestatie van alle Pixel-apparaten die momenteel beschikbaar zijn.

Niet goedkoper dan Pixel 8a

In de aanloop naar de lancering werd hier en daar gefluisterd dat de 9a – de a-reeks is zowat de budgetvariant van de Pixels – goedkoper zou verkocht worden als de voorganger 8a. Dat blijkt dan toch niet het geval in België en Nederland. Het instapmodel met 128 GB kost hier 549 euro, en dat is exact evenveel als de Pixel 8a die zowat een jaar geleden voorgesteld werd. De variant met 256 GB kost 100 euro extra.