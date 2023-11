IKEA brengt drie nieuwe slimme sensoren op de markt

Interieurgigant IKEA blijft in een gestaag tempo handige smarthome-gadgets uitbrengen. In januari wordt het assortiment uitgebreid met de Parasoll deur- en raamsensor en de draadloze Vallhorn bewegingssensor, in april volgt nog de Badring waterleksensor.

De Parasoll (9,99 euro) waarschuwt de gebruiker via de smartphone wanneer er een deur of raam wordt geopend. De apparaatjes kunnen gebruikt worden als onderdeel van een bewakingssysteem, maar het is ook mogelijk om via de sensoren bepaalde acties te triggeren. Denk aan de verlichting die automatisch gaat branden zodra je de voordeur opent, of een ventilator die (via een smart plug) stopt met draaien wanneer je het raam in die ruimte opent.

Scherp geprijsd

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Vallhorn, een draadloze bewegingssensor (7,99 euro) die zowel binnen als buiten kan worden geïnstalleerd. En in april volgt zoals gezegd nog de Badring sensor, die de gebruiker bijvoorbeeld kan waarschuwen voor een waterlek in de kelder of een defecte wasmachine. Deze sensor gaat 9,99 euro kosten.

Het is opvallend hoe scherp geprijsd de nieuwe sensoren van IKEA zijn. Je zal daarnaast echter wel nog moeten investeren in de zogeheten Dirigera Hub van het Zweedse bedrijf, een centrale module die de communicatie met alle smarthome-gadgets én het internet voor rekening neemt. Dit apparaatje verwisselt voor 60 euro van eigenaar.